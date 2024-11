A Dolzago sono state posizionate le casette del BookCrossing

Realizzate grazie ai ragazzi del progetto Util’Estate 2023

Continua il percorso dell’Amministrazione Comunale per favorire la lettura

DOLZAGO – Da qualche giorno, a Dolzago, sono stati posizionati i punti di BookCrossing, casette colorate in legno realizzate grazie ai ragazzi del progetto Util’Estate 2023. Questa iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale e dal Gruppo Cultura, permetterà ai cittadini di condividere libri prelevandoli dalle casette colorate o portandoli da casa per lasciarli a disposizione degli altri.

I punti scelti per il BookCrossing sono immersi nel verde: il parco Alpini, la Chiesa di Sant’Alessandro a Cavonio e il parco di via Giovanni XXIII. Continua il percorso dell’Amministrazione Comunale per favorire la lettura e rendere sempre più forte il legame tra cultura e natura.