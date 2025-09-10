A Erve una mostra sulla figura e sulla missione di Suor Luisa Dell’Orto

Uccisa il 25 giugno 2022 ad Haiti, dove era missionaria da 20 anni

Aveva fondato e costruito Kay Chal, centro di aggregazione creato subito dopo il tremendo terremoto del 2010

ERVE – È aperta fino a sabato 13 settembre la mostra sulla figura e sulla missione di Piccola Sorella Luisa Dell’Orto, uccisa il 25 giugno 2022 ad Haiti, dove era missionaria da 20 anni. Piccola Sorella viveva nel quartiere di Citè Okay, uno dei più poveri della capitale haitiana. Qui, con le consorelle aveva fondato e costruito Kay Chal, centro di aggregazione creato subito dopo il tremendo terremoto che colpì l’isola caraibica nel 2010.

Kay Chal (Casa Carlo, da Charles De Foucauld cui si ispira l’ordine delle Piccole Sorelle) è una scuola mattutina per i bambini e i ragazzi meno fortunati, che non riescono a seguire la scuola statale, e nel pomeriggio è attiva come centro di aggregazione, accogliendo attualmente più di 300 bambini.

All’inaugurazione della mostra, avvenuta nel pomeriggio di sabato 6 settembre, sono intervenuti Gian Carlo Valsecchi Sindaco di Erve, Maria Adele Dell’Orto sorella di Luisa e Stefania Casturà volontaria di Caritas Ambrosiana ad Haiti, le quali hanno portato la loro testimonianza diretta. Il Sindaco Valsecchi ha espresso il suo ringraziamento e la sua gratitudine per aver avuto modo di ospitare la mostra sulla figura di Piccola Sorella Luisa, persona che ha dedicato la sua vita al servizio dei più bisognosi.

Inoltre, il Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente emerito del Pontificato Consiglio della Cultura, informato della mostra ha inviato il suo caloroso saluto attraverso la voce di Chiara Corneo, membro dell’Arciconfraternita Vaticana di Sant’Anna de’ Parafrenieri, esprimendo partecipazione e vicinanza, incoraggiando a continuare a portare la testimonianza di Piccola Sorella Luisa.

La mostra, organizzata con il Patrocinio del Comune di Erve e con il Patrocinio dell’Arciconfraternita Vaticana di Sant’Anna de’ Parafrenieri, rimarrà aperta fino a sabato 13 settembre, presso la Sala Consigliare del Comune di Erve.