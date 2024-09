A Lecco arriva “Rileggimi”, l’evento dedicato ai libri usati

Appuntamento a domenica 29 settembre dalle ore 9.30 alle ore 18

I partecipanti avranno l’opportunità di acquistare libri di seconda mano a partire da 1 euro

LECCO – Un’occasione unica per promuovere la cultura e il riuso sostenibile dei libri: questo è lo spirito che anima l’evento “Rileggimi – La Piccola Bottega del Libro Usato.” Questa iniziativa si propone non solo di valorizzare il piacere della lettura, ma anche di incoraggiare la condivisione del sapere tra i membri della comunità.

Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di acquistare libri di seconda mano a partire da 1 euro, rendendo la letteratura accessibile a tutti. L’evento si configura come un’importante occasione per riflettere sull’importanza della lettura e sul valore del riuso, unendo le persone in un ambiente festoso e stimolante.

L’iniziativa, che coinvolge l’intera comunità di Lecco, si svolgerà domenica 29 settembre presso la sede di Larioform, situata in Via On. Celestino Ferrario 23A, dalle ore 9:30 alle ore 18:00.