A Lecco si è aperto il Festival Treccani, tre giorni all’insegna del dialogo

L’apertura ufficiale oggi pomeriggio a Palazzo delle Paure alla presenza del presidente della Regione Fontana

“La città di Lecco riesce ad essere sempre all’avanguardia per ciò che concerne la proposta culturale”

LECCO – “Una tradizione di livello altissimo all’interno della proposta culturale della città di Lecco, grazie alla collaborazione con la Fondazione Treccani e in sinergia con tante realtà del territorio. Quest’anno la riflessione ruota attorno al tema del dialogo e non credo che ci sia parola più importante, in questo momento, rispetto alla situazione che stiamo vivendo”.

Queste le parole del sindaco di Lecco Filippo Boscagli chiamato a dare il via agli interventi durante la cerimonia di apertura del festiva che si è svolta nel pomeriggio di oggi, 25 settembre, a Palazzo delle Paure e che ha visto come ospite d’onore il presidente della regione Attilio Fontana, visto che proprio la Lombardia è tra i sostenitori dell’evento.

“Lecco è pronta ad essere candidata come capitale della cultura in un futuro brevissimo – ha aggiunto il sindaco Boscagli -. Tante occasioni, tanti dialoghi, tanti eventi e tante iniziative mostrano come Lecco sia in grado di offrire a livelli altissimi una proposta culturale”.

Anche il presidente Fontana ha sottolineato, ringraziando gli organizzatori, come “la città di Lecco riesce ad essere sempre all’avanguardia per ciò che concerne la proposta culturale. Quella di quest’anno è una edizione particolarmente importante perché il tema del dialogo, mai come in questo periodo, dovrebbe essere rivalutato come elemento per cercare di promuovere quei principi in cui tutti noi crediamo ma che difficilmente riusciamo a realizzare. Il dialogo come mezzo per evitare di passare dalle parole a momenti di contrapposizione e anche di possibile violenza”.

Attilio Fontana ha poi ricordato l’importanza del dialetto e il progetto Lumbardialett, realizzato dalla regione in collaborazione con Fondazione Treccani: “I dialetti racchiudono la nostra storia, le nostre tradizioni, il nostro modo di essere. Credo che tra la lingua italiana e i dialetti si debba aprire un ponte di conoscenze per fare in modo che si riescano a valorizzare, oltre agli aspetti più nobili della lingua italiana, anche le tante ricchezze che esistono all’interno dei dialetti”.

Il presidente della Fondazione Treccani Mario Romano Negri è stato l’artefice, fin dalla prima edizione, di questa iniziativa: “Siamo alla nona edizione di un festival che unisce Lecco, Manzoni e la lingua italiana: proprio da questa combinazione è nata l’idea di realizzare il primo Festiva Treccani della lingua italiana. Dobbiamo continuare su questa strada gettando lo sguardo in avanti perché il prossimo anno sarà il decimo anno di questo evento che è nato proprio in questa città”.

Tra le varie realtà che affiancano il festival erano presenti Dino Pelizzatti di Bper Banca, il presidente di Ferrovie Nord Milano Andrea Gibelli, il presidente di Confcommercio Lecco e rappresentante della Camera di Commercio di Como-Lecco Fabio Dadati e il sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza, mentre la curatrice del festival Giuditta Albanese, ripercorrendo l’intenso programma del 25,26 e 27 settembre, ha ricordato come “lingua e dialogo diventano lo spazio in cui costruiamo la nostra società. Lecco è l’interlocutore di questo dialogo e farlo con questa città è stimolante perché non solo ascolta ma è anche capace di proporre”.

La cerimonia si è conclusa con un omaggio da parte della Fondazione Treccani a presidente della regione e sindaco che hanno ricevuto un dizionario Treccani. Ricordiamo che gli eventi sono tutti gratuiti, per vedere il programma completo CLICCA QUI.