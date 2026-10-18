A Malgrate un incontro sulla figura di padre David Maria Turoldo

Incontro organizzato dal Centro di Cultura Aldo Paramatti e dall’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti

Ospiti Mauro Manzoni, saggista e sindaco di Varenna, e Bortolo Uberti, prevosto di Lecco

MALGRATE – Mauro Manzoni, saggista e sindaco di Varenna, e Bortolo Uberti, prevosto di Lecco, sono stati protagonisti venerdì sera dell’incontro organizzato dal Centro di Cultura Aldo Paramatti e dall’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UICID) presso l’Hotel Promessi Sposi di Malgrate e dedicato ai testi di padre David Maria Turoldo.

Padre David Maria Turoldo, una delle voci spirituali e civili più alte del ‘900 con la sua opera poetica attraverso la quale ha mostrato il volto di Dio. Due sguardi diversi e complementari, quello dell’uomo di lettere e quello del pastore, che hanno saputo restituire tutta la forza di testi capaci ancora oggi di interrogare la coscienza personale e civile di ciascuno.

Grande soddisfazione per la riuscita dell’incontro è stata espressa dalle due associazioni, per la prima volta impegnate a collaborare nell’organizzazione di in un progetto, che hanno accolto i numerosi ospiti. Tra gli altri particolarmente gradita è stata la presenza del Prefetto di Lecco Paolo Ponta, e di alcuni sindaci del territorio lecchese; con loro professionisti, imprenditori ed esponenti del mondo culturale. Un parterre di alto profilo che, al termine della serata, ha espresso unanime apprezzamento per la profondità degli interventi e per la capacità dei relatori di trasformare la lettura in una riflessione condivisa.

“Ringraziamo i relatori, Sua Eccellenza il Prefetto, i sindaci, e tutti i presenti – hanno dichiarato Simone Paramatti, che ha portato il saluto del padre Umberto presidente del Centro di Cultura Aldo Paramatti, e Vincenza Scaccabarozzi, presidente di UCID Lecco -. Serate come questa dimostrano che Lecco ha sete di pensiero, e che quando cultura, impresa e istituzioni si incontrano, l’intera comunità ne esce arricchita.

Gli organizzatori informano che, per chi è stato impossibilitato a partecipare, la registrazione integrale della serata sarà disponibile sul sito ufficiale di UCID Lecco, che è solito documentare così tutti i suoi incontri. UCID Lecco approfitta dell’occasione per dare inoltre appuntamento al prossimo incontro, dedicato al tema della leadership etica, in programma venerdì 13 novembre alle ore 18 presso l’Officina Badoni di

Lecco (corso Matteotti 7). Come tutti gli appuntamenti UCID, l’incontro è aperto al pubblico: chiunque desideri partecipare è il benvenuto.

Con questa serata il Centro di Cultura Aldo Paramatti inaugura il nuovo anno di attività. Nelle prossime settimane gli amici dell’associazione saranno invitati a riunirsi per condividere e confermare la linea che i responsabili della stessa hanno tracciato per il futuro: la diffusione della conoscenza e la valorizzazione degli artisti lecchesi, con una particolare attenzione alla loro promozione presso le nuove generazioni, e l’attenzione all’importante tema del rapporto tra Leonardo da Vinci ed il Lecchese. Progetti di respiro internazionale, aperti alla collaborazione di istituzioni, studiosi, associazioni e imprese.