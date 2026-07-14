A Mandello arriva “Soundtrack: Summertime!”, il Festival di Bellagio porta la grande musica a Villa Lario Resort

Mercoledì 15 luglio il concerto dell’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como con il Lario Brass Ensemble

In programma Gershwin, Puccini, Beatles e Piovani nella cornice del Giardino sul Lago

MANDELLO DEL LARIO – La musica incontra la bellezza del Lago di Como con un nuovo appuntamento del Festival di Bellagio e del Lago di Como 2026, giunto alla sua XV edizione. Mercoledì 15 luglio alle ore 20.45, il pubblico potrà assistere a “Soundtrack: Summertime!”, il concerto ospitato nello scenario del Giardino sul Lago di Villa Lario Resort a Mandello del Lario.

Una serata speciale in cui il fascino del paesaggio lariano si unirà alla grande musica, con protagonisti i Fiati dell’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como insieme al Lario Brass Ensemble, sotto la direzione del maestro Fulvio Clementi.

Il programma propone un viaggio attraverso oltre quattro secoli di storia musicale, dal Rinascimento fino ai grandi successi della musica contemporanea, con un percorso capace di unire repertorio classico, colonne sonore e brani entrati nell’immaginario collettivo.

Da Händel a Gershwin, fino ai Beatles e Piovani

Il concerto si aprirà con la Suite di Tylman Susato, nella trascrizione di John Iveson, per poi proseguire con “Hallelujah, Amen” di Georg Friedrich Händel, tratto dall’oratorio Judas Maccabaeus.

In programma anche “In the Hall of the Mountain King” di Edvard Grieg, pagina celebre per il suo crescendo ritmico e la sua forza evocativa, e “Scossa Elettrica” di Giacomo Puccini, composizione brillante e meno conosciuta del grande operista lucchese.

Spazio poi al repertorio per ensemble di fiati con “Three More Cats” di Chris Hazell, tra jazz, blues e musica colta.

La seconda parte della serata sarà dedicata alle melodie che hanno segnato generazioni. Sul palco arriveranno le note dei Beatles con Hey Jude e Penny Lane, la celebre “Summertime” di George Gershwin dall’opera Porgy and Bess, fino alla colonna sonora di “La vita è bella” composta dal premio Oscar Nicola Piovani.

A chiudere il concerto sarà “Viva la Vida” dei Coldplay, in un finale all’insegna dell’energia e del dialogo tra musica classica e pop contemporaneo.

Una location protagonista

Il concerto conferma la vocazione del Festival di Bellagio e del Lago di Como nel valorizzare luoghi storici e suggestivi del territorio, trasformandoli in palcoscenici naturali.

Villa Lario Resort, con il suo giardino affacciato sul lago, ospiterà così un appuntamento in cui musica, cultura e paesaggio si incontrano, offrendo al pubblico un’esperienza unica.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Teatro Fabrizio De André di Mandello del Lario.