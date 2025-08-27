A Morterone l’arte torna protagonista con la mostra “Natura Arte Poesia 2025”

Tre nuove installazioni all’aperto e un nuovo percorso espositivo arricchiscono il museo

L’inaugurazione si svolgerà sabato 6 settembre alle 11

MORTERONE – Verrà inaugurata la mostra “Morterone. Natura Arte Poesia 2025”, promossa dall’Associazione Culturale Amici di Morterone e da Officina Giuseppe Villa, in collaborazione con Icone – Centro Europeo di Ricerca di Storia e Teoria dell’Immagine dell’Università Vita – Salute San Raffaele di Milano. L’inaugurazione si svolgerà sabato 6 settembre alle ore 11.

L’appuntamento prevede la presentazione di tre installazioni all’aperto realizzate da Igino Legnaghi, Bruno Querci e Michel Verjux, e l’apertura di una mostra all’interno della Casa dell’Arte, che raccoglie opere di artisti internazionali appartenenti a diverse generazioni.

Le sculture Fiore di ferro di Igino Legnaghi e DinamicoMorterone di Bruno Querci, entrambe collocate in località Centro, insieme a Pliée découpée: à hauteur d’homme (corps et vide) di Michel Verjux, situata in località Pra de l’Ort, andranno ad arricchire il museo all’aperto di Morterone, che conta già oltre quaranta opere.

Gli allestimenti nelle sale espositive della Casa dell’Arte si ricollegano idealmente alle numerose mostre realizzate nel corso dei decenni grazie all’attività dell’Associazione Culturale Amici di Morterone.

Nel nuovo allestimento della Casa dell’Arte saranno esposte opere di artisti che, a partire dalla metà degli anni ’80, hanno contribuito a rigenerare e animare la vita culturale di Morterone, ispirandosi alla visione poetico-filosofica della Natura Naturans di Carlo Invernizzi. “Una concezione che mette al centro l’essere umano e la sua capacità di percepire il mondo circostante non come qualcosa di estraneo, ma come parte integrante del continuo divenire della vita” spiegano gli organizzatori.

Accanto a queste opere, saranno presenti anche lavori di artisti coinvolti, nel corso dei decenni, nel progetto del museo all’aperto. Completa l’allestimento un intervento site-specific di Felice Varini, che dialoga con l’architettura interna della Casa dell’Arte.

In questa occasione sarà presentato anche il progetto “time____line”, a cura di Giuseppe Villa, che racconta la storia dell’attività dell’Associazione Culturale Amici di Morterone attraverso una serie di strutture disseminate sul territorio, dalla piazza della Chiesa fino alla Casa dell’Arte.

“Il percorso, dedicato alla nascita e all’evoluzione dell’associazione dal 1985, anno della sua fondazione, fino a oggi, si sviluppa come una vera e propria linea del tempo, costruita attraverso immagini fotografiche di repertorio, documenti, cataloghi, testi e poesie” concludono i coordinatori dell’iniziativa.

Per informazioni: +39 360 1050294; +39 339 6385597; info@macamorterone.it; www.macamorterone.it