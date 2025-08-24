A Oggiono torna Rock in Ora, tre serate sportivo-musicali dal 4 al 6 settembre

Una undicesima edizione ricca di novità

Tutti gli eventi sono gratuiti, bar e cucina dalle 19.30 e gonfiabili per i più piccoli

OGGIONO – Giunge all’11^ edizione la manifestazione Rock in Ora con tre serate sportivo-musicali dal 4 al 6 settembre presso le strutture dell’oratorio di Oggiono. Saranno ben sei i concerti in programma con gli artisti e le artiste che si alterneranno tra palco e zona lounge e non mancherà l’attività sportiva con la 2^ edizione della Run in Ora, partite di calcio e stand e open day di vari sport, secondo un programma ormai tradizionale, ma con sempre qualche innovazione, come il gioco del pirlì.

Giovedì 4 settembre

RUN in ORA II

Corsa/camminata di 6km per le vie del centro di Oggiono… birra, pasta party, animazione e musica!

Dalle 18 ritiro pettorali e iscrizioni

19 partenza in linea

MUSIC

MUSIC 20 Dj Aladyn

22 Cani Sciolti

Venerdì 5 settembre

SPORT E FUN

18 partita di calcio con Oltretutto97

Dalle 18 palestra di roccia con CAI Oggiono

Dalle 18 stand ludico la Comunità del Pirlì

19.30 partita di calcio “Vecchie Glorie Oggiono Calcio”

19.30 speciale cucina le “Tagliatellle di Agatha

MUSIC

MUSIC 20 La voce delle donne con Giannissime Band

22 Noxout

Sabato 6 settembre

Dalle 14.30 – Open Day calcio con ASD Oratorio Oggiono

Dalle 18 – Open Day rugby con ASD Oggiono Rugby Club

Dalle 18 palestra di roccia con CAI Oggiono

19.30 speciale cucina Arrosticini

MUSIC

MUSIC 20 Backbay band

22 Antani Project

“L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi, sarà sempre aperto il servizio bar e cucina dalle 19.30 e i gonfiabili per i più piccoli. In caso di maltempo il PalaOratorio ospiterà tutti i concerti. Un ringraziamento al Comune di Oggiono, ente patrocinatore, a tutti gli sponsor e alle associazioni che collaboreranno alla buona riuscita dell’evento. Seguiteci sul nostro sito www.asdoratoriooggiono.it e sui canali social dedicati all’evento per maggiori informazioni e gli aggiornamenti in diretta”.