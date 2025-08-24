A Oggiono torna Rock in Ora, tre serate sportivo-musicali dal 4 al 6 settembre

Di
-
Tempo di lettura: 2 minuti

Una undicesima edizione ricca di novità

Tutti gli eventi sono gratuiti, bar e cucina dalle 19.30 e gonfiabili per i più piccoli

OGGIONO – Giunge all’11^ edizione la manifestazione Rock in Ora con tre serate sportivo-musicali dal 4 al 6 settembre presso le strutture dell’oratorio di Oggiono. Saranno ben sei i concerti in programma con gli artisti e le artiste che si alterneranno tra palco e zona lounge e non mancherà l’attività sportiva con la 2^ edizione della Run in Ora, partite di calcio e stand e open day di vari sport, secondo un programma ormai tradizionale, ma con sempre qualche innovazione, come il gioco del pirlì.

Giovedì 4 settembre

RUN in ORA II
Corsa/camminata di 6km per le vie del centro di Oggiono… birra, pasta party, animazione e musica!

  • Dalle 18 ritiro pettorali e iscrizioni
  • 19 partenza in linea
    MUSIC
  • 20 Dj Aladyn
  • 22 Cani Sciolti

Venerdì 5 settembre

SPORT E FUN

  • 18 partita di calcio con Oltretutto97
  • Dalle 18 palestra di roccia con CAI Oggiono
  • Dalle 18 stand ludico la Comunità del Pirlì
  • 19.30 partita di calcio “Vecchie Glorie Oggiono Calcio”
  • 19.30 speciale cucina le “Tagliatellle di Agatha
    MUSIC
  • 20 La voce delle donne con Giannissime Band
  • 22 Noxout

Sabato 6 settembre

  • Dalle 14.30 – Open Day calcio con ASD Oratorio Oggiono
  • Dalle 18 – Open Day rugby con ASD Oggiono Rugby Club
  • Dalle 18 palestra di roccia con CAI Oggiono
  • 19.30 speciale cucina Arrosticini
    MUSIC
  • 20 Backbay band
  • 22 Antani Project

“L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi, sarà sempre aperto il servizio bar e cucina dalle 19.30 e i gonfiabili per i più piccoli. In caso di maltempo il PalaOratorio ospiterà tutti i concerti. Un ringraziamento al Comune di Oggiono, ente patrocinatore, a tutti gli sponsor e alle associazioni che collaboreranno alla buona riuscita dell’evento. Seguiteci sul nostro sito www.asdoratoriooggiono.it e sui canali social dedicati all’evento per maggiori informazioni e gli aggiornamenti in diretta”.