A Olginate la mostra “Franz e Franziska, non c’è amore più grande”

Una mostra speciale per vivere appieno il tempo di Quaresima

Comunità pastorale Olginate, Garlate e Pescate

OLGINATE – Una mostra speciale per vivere appieno il tempo di Quaresima: un’occasione importante quanto inedita per la Comunità di San Giacomo e Sant’Agnese che riunisce le parrocchie di Olginate, Garlate e Pescate sotto la guida di don Matteo Gignoli. Dal 10 al 21 Aprile, presso la Chiesa Parrocchiale di Olginate, sarà allestita la mostra intitolata “Franz e Franziska, non c’è amore più grande”.

La storia di Franz e Franziska Jägerstätter è la storia d’amore e di lotta di due contadini nel piccolo villaggio austriaco di Sankt Radegund nella prima metà del Novecento. È la storia di un giovane di belle speranze per il quale le bevute con gli amici, le corse sulle moto, le feste da ballo e le avventure con le ragazze del paese erano tutto, fino all’incontro con Franziska. È anche la storia del loro incontro con Cristo, della scoperta della bellezza della vita coniugale, della gioia di una fede vissuta come pienezza di vita. L’avvento del nazismo e la guerra di Hitler travolgeranno tutto questo.

Ma Franz e Franziska, che ben comprendono la portata anticristiana del nazismo, decideranno di nuotare controcorrente, verso la fonte di quella gioia che avevano ormai conosciuto come senso ultimo della loro vita. Franz sarà condotto alla ghigliottina, ma la loro unione è più forte della morte, e Franziska ne difenderà la memoria fino all’età di cento anni, potendo assistere, nel 2007, alla sua beatificazione. La loro luminosa esperienza ci provoca a chiederci che cosa sia davvero essenziale per la nostra vita.

Il percorso è suddiviso in quattro sezioni nelle quali viene raccontata la vita di Franz e Franziska attraverso testi, foto storiche dell’Archivio Diocesano di Linz, parti tratte dal film “The Hidden Life” di Terence Malick e un video finale realizzato appositamente per la mostra con le interviste alla figlia Maria, alla biografa Erna Punz e al Vescovo di Linz, Postulatore della Causa di Beatificazione. Cuore dell’allestimento è la ricostruzione della casa dei coniugi, il focolare domestico, a cui i coniugi Jägerstätter guardano come punto di luce e di speranza.

Questa mostra, realizzata in occasione della manifestazione “Meeting per l’Amicizia fra i popoli” nel 2024, sarà allestita in molte località italiane.

Apertura, presentazione e via crucis

Venerdì 11 Aprile ore 21 “Non spaventarsi davanti ad alcun martirio e, se deve essere, donare anche la propria vita”. Via Crucis con riflessioni tratte dagli scritti del Beato Franz Jägerstätter

Orari apertura mostra

Lun. – Ven.: 9.30-12/15-18

Sabato: 9.30-12/15-17

Domenica: 15-17

Info e prenotazioni: parrocchia.olginate@gmail.com – 333 7219485

Percorsi guidati

Venerdì 11 Aprile: Ore 18

Sabato 12 Aprile: Ore 10/11/15/16.30

Domenica 13 Aprile: Ore 15

Su richiesta 14/15/16 Aprile possibilità di visite guidate per gruppi. Contattare Michela 333 7219485.