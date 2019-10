A Palazzo Falk dal 5 novembre la mostra di Mariangela Mariani

Le opere saranno esposte fino al 19 novembre a Palazzo Falk

L’artista Mariangela Mariani fu allieva di Andrea Sala

LECCO – Si aprirà martedì 5 Novembre presso “Palazzo Falk” di Piazza Garibaldi Lecco la mostra personale dell’artista Mariangela Mariani, allieva del celebre maestro Andrea Sala.

I suoi lavori sono la somma delle differenti tecniche artistiche che ha imparato a conoscere e a padroneggiare negli anni, quali olio, pastelli ad olio, acquerello, tempera e incisione.

Presente in diverse collettive nazionali e internazionali (New York, Fiandre, Parigi, Barcellona, …), riproduzioni delle sue opere sono entrate a far parte della raccolta personale del critico d’arte Vittorio Sgarbi. “La scelta del suo lavoro per la mia raccolta della stampa e disegni – ha commentato a proposito Sgarbi – attesta la valenza del suo operato e il suo costante impegno artistico”.

Le opere saranno visibili fino al 19 Novembre 2019, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00; il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30 (ingresso libero).

Per chi fosse interessato il sito dell’artista Mariangela Mariani è www.mariangelamariani.it.