A Rogeno “Occidoriente”, teatro e riflessione contro la violenza sulle donne

L’appuntamento è mercoledì 25 novembre alle 20.30 nella palestra della scuola primaria Regina Teodolinda

Sul palco Laura Negretti e Sacha Oliviero, per una storia che intreccia la condizione femminile in Oriente e Occidente

ROGENO – Uno spettacolo teatrale per riflettere sulla condizione femminile, sulle violenze e sui pregiudizi che attraversano culture diverse. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre la Provincia di Lecco, in collaborazione con il Comune di Rogeno, organizza una serata dedicata al tema con la rappresentazione di “OCCIDORIENTE – Terra di mezzo”.

L’appuntamento è fissato alle 20.30 nella palestra della scuola primaria Regina Teodolinda, in piazza Martiri della Libertà a Rogeno. L’ingresso è gratuito.

Lo spettacolo è curato dall’Associazione culturale TiM – Teatro in Mostra ed è tratto da un testo scritto appositamente per la compagnia dall’autore iraniano Hamid Ziarati, pubblicato da Einaudi. La regia è di Eleonora Moro; sul palco Laura Negretti e Sacha Oliviero. Le scenografie e il piano luci sono firmati da Armando Vairo. La produzione è di Teatro in Mostra.

La storia mette in relazione due figure femminili solo apparentemente lontane: una giovane iraniana che vive a Teheran negli anni Ottanta e un manichino femminile rimasto per tutta la vita nella vetrina di un negozio in una città italiana. A unirle è l’amore di un ragazzo iraniano, studente in Italia. Attraverso questo legame, la pièce affronta il rapporto tra Oriente e Occidente, la condizione delle donne in Iran e nei Paesi musulmani, ma anche i temi della multiculturalità e della difficoltà di essere accettati quando si è considerati diversi.

Il racconto si spinge oltre le differenze culturali per mettere in luce le somiglianze tra pregiudizi, violenze e imposizioni patriarcali che continuano a limitare la libertà femminile in diverse parti del mondo. Un percorso narrativo che intreccia prosa contemporanea e teatro civile, con uno sguardo critico sul ruolo della donna in entrambe le culture.

Per la drammaturgia, Ziarati ha preso spunto dal racconto Il manichino dietro il velo di Sadegh Hedayat, autore spesso accostato a Kafka, rielaborandolo alla luce della propria esperienza di esule politico e portandone i temi nel presente.

La rappresentazione ha una durata di circa 70 minuti, in atto unico. È disponibile il trailer dello spettacolo.