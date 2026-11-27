Al via il quinto appuntamento della rassegna di UNI3 Valmadrera con il concerto dei Torpedo Blu Italian Swing

La Biblioteca Civica invita a partecipare all’appuntamento di mercoledì 2 dicembre al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera

VALMADRERA – Arriva lo spettacolo musicale dedicato alla riscoperta della canzone italiana attraverso le note del jazz e dello swing con i “Torpedo Blu Italian swing”. Il repertorio della band attraverserà diverse epoche, passando dai grandi classici degli anni Quaranta e Cinquanta fino all’attualità.

Lo spettacolo musicale, organizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica di Valmadrera, è previsto per mercoledì 2 dicembre 2026 alle 15:00 al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera dove si terrà il quinto appuntamento della rassegna 2026/27 di UNI3 Valmadrera.

La band unirà la musica all’ironia e all’eleganza con melodie già note, ma reinterpretate grazie ad arrangiamenti originali attraverso ritmi vivaci e atmosfere rétro. I pezzi che hanno segnato la storia della musica italiana acquisiranno così una vitalità nuova. Il pubblico verrà coinvolto dalle note e suggestioni che saranno in grado di trasportare gli spettatori alla riscoperta del piacere dell’ascolto di canzoni senza tempo.

I Torpedo riusciranno a fondere la tradizione e creatività permettendo a chi li ascolta di divertirsi, ma soprattutto di condividere un momento spettacolare.

Alla chitarra elettrica troveremo Claudio Di Leo, ai sax ci sarà Raffaele Milani, mentre Enrico Iovenitti si dedicherà alla batteria e presterà la sua voce alla narrazione.

La Biblioteca di Vamladrera ricorda inoltre che l’incontro previsto per mercoledì 16 dicembre invece ospiterà lo chef Andrea Locatelli che tornerà per l’appuntamento “Natale. La tradizione in tavola”.

Il pubblico è calorosamente invitato a partecipare all’evento dove l’ingresso sarà libero e gratuito.