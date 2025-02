A Valmadrera Laura Ephrikian presenta “L’amore non sceglie”

L’incontro si terrà il 4 febbraio alle ore 21

Il romanzo narra la storia di Clemen, una donna straordinaria, divisa tra l’Africa e il coraggio di seguire il proprio cuore

VALMADRERA – Lo Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli ospiterà l’incontro con la scrittrice Laura Ephrikian, organizzato dal Circolo Velico Tivano in collaborazione con la Biblioteca di Valmadrera. Laura Ephrikian, nota al grande pubblico non solo come attrice di cinema e teatro, ma anche come annunciatrice, è da sempre stata legata alla figura del cantante Gianni Morandi. Durante l’incontro, presenterà la sua ultima opera, intitolata “L’amore non sceglie”.

“Durante l’incontro, l’autrice sarà intervistata dalla giornalista Silvia Golfari, con la partecipazione dello scrittore brianzolo Marco Novati. Laura Ephrikian e Gianni Morandi hanno rappresentato una delle storie d’amore più affascinanti nel mondo dello spettacolo, coronata dalla nascita di tre figli. Tuttavia, le favole non sempre durano per sempre: in un attimo, ci si ritrova a fare i conti con la realtà, con la vita e, inevitabilmente, con i bilanci di un’esistenza che sembrava destinata a non finire mai” spiegano gli organizzatori dell’incontro.

“Laura ha avuto la forza di reinventarsi, anche se a volte con sofferenza e di ripartire. Ha riscoperto le sue sofferte e amate radici armene, le ha fatte ‘sue”, le ha gridate al mondo e le ha trasmesse ai suoi eredi – continuano gli organizzatori – Si è recata in Africa, si è innamorata di questa terra e un pezzo di cuore è rimasto li per sempre, dato che oramai è vecchia storia che lei organizza opere di beneficienza per rendere la vita dei bambini keniani migliore, e quando vi fa ritorno è sempre accolta con amore da tutti quanti”.

Gli organizzatori dell’evento commentano così l’ultima opera di Laura Ephrikian: “Con questo nuovo lavoro, Laura Ephrikian lascia alle spalle il ruolo di narratrice della propria esperienza nel mondo dello spettacolo per immergersi, con passione e sensibilità, nella storia di Clemen. Una donna straordinaria, dalle mille sfaccettature, dotata di un’eleganza innata e di un cuore nobile, ma segnato dal tormento. La vita di Clemen è arricchita dai magnifici paesaggi africani (Gongoni, Malindi, Mombasa) e dalla sua vocazione ad aiutare gli altri. Ma riuscirà la protagonista a trovare, prima o poi, il coraggio di ascoltare il suo cuore e seguire ciò che veramente desidera?”.

Laura ha già pubblicato con Spazio Cultura Edizioni le seguenti opere: Incontri (2017), Lettere a Laura dal mondo dei nessuno (a quattro mani con Nino Mandalà, 2019) e Una famiglia armena (2021).

Infine, l’incontro si terrà martedì 4 febbraio alle ore 21 presso lo Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli a Valmadrera.