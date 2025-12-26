A Varenna tutto pronto per il Grande Concerto di Natale

Il 29 dicembre alle ore 21 con ingresso libero presso la sala del centro polifunzionale
VARENNA – In occasione delle imminenti festività natalizie, ecco puntuale l’Amministrazione Comunale di Varenna, che in collaborazione con l’Associazione Elysium Chorus, presenta il Grande Concerto di Natale presso la sala del Centro polifunzionale di Via Roma (Varenna), il 29 dicembre alle ore 21.00 con ingresso libero.
Andrà in scena uno spettacolo musicale di prim’ordine, con un cast artistico di spessore:
- ELYSIUM CHORUS APS
- ENSEMBLE D’ARCHI dell’OPERA SYMPHONY ORCHESTRA
- Lucrezia Drei soprano
- Gabriele Valsecchi basso
- Ahn Eunmi pianista
- Gianfranco Messina Direttore
Brani lirico-sinfonici di G. Fauré; G.F. Händel; G. Rossini: G. Verdi; A. Vivaldi,
Christmas Carols di A. Adam; I. Berlin; F. Mendelssohn; F.X. Gruber.
Prima del concerto ci sarà il conferimento delle Borse di Studio agli studenti meritevoli di Varenna da parte del Sindaco Mauro Manzoni.