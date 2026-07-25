A Vendrogno la mostra fotografica “Luce, pietra e memoria” racconta le antiche chiese della Muggiasca

Un percorso per immagini dedicato al patrimonio religioso locale

Dal 26 luglio all’8 agosto nella Chiesa di San Grato

VENDROGNO – La luce, la pietra e la memoria delle antiche chiese della Muggiasca diventano protagoniste di una nuova mostra fotografica ospitata nella Chiesa di San Grato a Vendrogno. Dal 26 luglio all’8 agosto 2026 sarà possibile visitare l’esposizione “Luce, pietra e memoria: le chiese di Vendrogno”, curata da Wilma Milani, Martina Perucchini e Gabriele Viganò.

La mostra raccoglie gli scatti realizzati dai partecipanti alla quarta edizione del laboratorio “Fotografare il Sacro”, progetto promosso dai Custodi del Patrimonio di Bellano e curato dal fotografo e videomaker bellanese Gabriele Viganò. Il percorso, realizzato nel luglio 2023 a Vendrogno, ha coinvolto appassionati di fotografia e storia locale in un’esperienza dedicata alla conoscenza e alla narrazione del patrimonio religioso del territorio.

Al centro del laboratorio due luoghi simbolo della Muggiasca: la chiesa di San Lorenzo e la chiesa di Sant’Antonio Abate, quest’ultima nota per il prezioso ciclo di affreschi cinquecenteschi che ne caratterizza gli ambienti interni. Prima delle sessioni fotografiche, i partecipanti hanno preso parte a visite guidate curate dai Custodi del Patrimonio, che hanno illustrato gli aspetti storici, artistici e architettonici degli edifici, fornendo gli strumenti per una lettura più approfondita dei luoghi.

Dopo la fase introduttiva, i fotografi hanno potuto muoversi liberamente negli spazi sacri, seguendo i consigli e lo sguardo professionale di Gabriele Viganò. Il risultato è un racconto per immagini che unisce documentazione e interpretazione personale, offrendo prospettive differenti sulla luce, sui materiali e sulle tracce del passato custodite nelle chiese di Vendrogno.

Le fotografie esposte sono firmate da Carla Bariffi, Augusto Bosoni, Maria Teresa Ferraroli, Angelo Bianchi Ferri, Sara Rusconi e Sara Vitali, autori che attraverso sensibilità diverse restituiscono una lettura contemporanea del patrimonio religioso locale.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di valorizzazione culturale promosso dai Custodi del Patrimonio di Bellano, con l’obiettivo di avvicinare cittadini e visitatori ai beni storici e artistici del territorio attraverso il linguaggio della fotografia, capace di creare nuovi legami tra luoghi, comunità e memoria.

L’inaugurazione della mostra è in programma domenica 26 luglio alle ore 16. A seguire si terrà il concerto “Echi dalla Val Muggiasca – Viaggio musicale sui sentieri del tempo”, con l’Abstract Trio 1923 composto da Daniela De Francesco (voce), Raffaele Milani (sax), Caterina Baruffaldi (tastiera) e Roberto Zambonini (voce narrante).

La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 16 alle 18, con ingresso libero.

Il progetto è realizzato con il contributo del Fondo “Ambiente e Cultura”. Un ringraziamento è rivolto ai volontari della Pro Vendrogno per la collaborazione e per la gestione delle aperture dell’esposizione.