A Villa Greppi continua la rassegna “1974: l’Europa meridionale verso la democrazia”

I prossimi appuntamenti sono in programma per lunedì 10 giugno e mercoledì 12 giugno

Gli ospiti saranno i professori Vincenzo Russo (Università degli Studi di Milano) e Matteo Pasetti (Università di Bologna)

MONTICELLO BRIANZA – Dopo l’apertura di venerdì scorso affidata al giornalista e scrittore Marco Ferrari, che a Villa Greppi ha raccontato la rivoluzione portoghese e che è stata simbolo e speranza di un’intera generazione, la rassegna “1974: L’Europa meridionale verso la democrazia“, continua con due nuovi appuntamenti. Lunedì 10 giugno alle ore 21 e mercoledì 12 giugno alle ore 21 presso l’Antico Granaio di Villa Greppi in Via Monte Grappa numero 21.

“Due temi centrali (la transizione democratica di Portogallo e Grecia) che fino al 22 giugno saranno approfonditi da storici e studiosi di primo piano, tutti attesi a Villa Greppi. Incentrati sulle vicende portoghesi, in particolare, gli incontri di lunedì e mercoledì sera. Lunedì alle ore 21, sarà presentata la conferenza dal titolo ‘Il racconto di una rivoluzione: l’Italia, l’Africa e la primavera di Lisbona’, durante la quale Vincenzo Russo ripercorrerà non solo gli eventi portoghesi del 25 aprile 1974, ma anche le decolonizzazioni africane nel contesto della Guerra Fredda degli anni Settanta e le ragioni che hanno condotto al colpo di stato militare e all’insurrezione popolare. I conflitti coloniali in Africa e la partecipazione dell’Italia aiuteranno a contestualizzare l’ultima rivoluzione del secolo” spiegano gli organizzatori.

Si resta in tema di dittature iberiche anche nella serata di mercoledì 12 giugno, sempre alle ore 21, nella quale il professore di Storia Contemporanea all’Università di Bologna Matteo Pasetti approfondirà le lunghe dittature portoghese e spagnola. Sorti negli anni Trenta e finiti entrambi a metà degli anni Settanta, il regime salazarista in Portogallo e quello franchista in Spagna sono stati, infatti, tra i più longevi del XX secolo. Quali furono le ragioni della lunga durata delle due dittature iberiche? In che modo António de Oliveira Salazar e Francisco Franco conquistarono, consolidarono e mantennero il potere, governando i rispettivi paesi durante un’epoca di grandi trasformazioni economiche e sociali in tutto il mondo occidentale? E quale fu il loro rapporto con il fascismo italiano? Queste alcune delle domande a cui Pasetti risponderà nel corso della serata” commentano gli organizzatori della serata.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero