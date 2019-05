A Villa Greppi una serata sulla storia e sulle storie di Strasburgo

MONTICELLO – Ha per titolo “Storia e storie di Strasburgo, capitale dell’Europa” la conferenza in programma domani, martedì 28 maggio alle 21 nell’Antico Granaio di Villa Greppi. La serata si propone di far conoscere più da vicino la città di Strasburgo, la sua storia e il suo essere simbolo dell’Unione Europea. La lezione, proposta in occasione del Viaggio della Memoria al campo alsaziano di Natzweiler-Struthof, in programma dall’uno al tre giugno, vedrà protagonista il consulente storico del Consorzio Villa Greppi Daniele Frisco. Sarà lui a ripercorrere la storia di Strasburgo e dall’Alsazia, una regione che è stata più volte teatro dello scontro tra Francia e Germania. “Una rivalità, questa – spiega – che ha portato all’emergere di nazionalismi esasperati e revanscismi distruttivi, in grado di causare guerre che hanno segnato la storia europea e mondiale”.

E proprio per le sue vicende, Strasburgo è stata scelta nel secondo dopoguerra come simbolo dell’Europa unita, sede prima del Consiglio d’Europa e poi del Parlamento Europeo. Per questo, durante la serata si parlerà anche di personalità legate alla città e alla storia dell’integrazione europea