A Villa Monastero di Varenna “La spartizione ovvero venga a prendere il caffè da noi”

Appuntamento domenica 14 settembre alle 20.30

VARENNA – Domenica 14 settembre alle 20,30 la Provincia di Lecco ospiterà a Villa Monastero di Varenna lo spettacolo teatrale “La spartizione ovvero venga a prendere il caffè da noi”, commedia brillante e divertente ispirata all’omonimo romanzo di Piero Chiara.

“È un grande piacere offrire questo spettacolo teatrale nella cornice suggestiva di Villa Monastero – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – Vogliamo proporre a cittadini e visitatori spettacoli ed eventi culturali per promuovere la cultura, e il teatro è cultura, permette di osservare la società da punti di vista diversi e può offrire un’occasione preziosa di condivisione e di scoperta di storie, idee, tradizioni, stereotipi e stili di vita, anche lontani nel tempo”.

Per assistere allo spettacolo è richiesta la prenotazione al link spettacolo teatrale a Villa Monastero; lo spettacolo sarà gratuito e offerto ai visitatori di Villa Monastero che il giorno dell’iniziativa acquisteranno in biglietteria il biglietto per la visita al Giardino. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella sala Fermi.

Lo spettacolo

La storia spassosa e “piccantella” di tre sorelle zitelle che vengono circuite da un attempato Don Giovanni di paese. Tratto da uno dei romanzi più belli e famosi dell’autore di Luino che ha saputo eternare la magia dei nostri laghi e il microcosmo della provincia lombarda; divenuto poi un film di successo grazie alla regia di Lattuada e alla superba interpretazione di Tognazzi.

La rivincita frizzante e divertente, ma non per questo meno emblematica e incisiva, di tre sorelle apparentemente schiacciate e condannate dalla loro condizione di “zitelle bruttine e ormai passatelle”. Tre donne che secondo i canoni di una certa società dovrebbero portare stampata in fronte la loro data di scadenza ormai prossima e in quanto tali tagliate fuori dal gioco della seduzione e dei sentimenti; destinate a un triste finale di donne di invisibili/visibili. Ma nella storia di TIM – Teatro in Mostra il finale sarà diverso e imprevisto; un lieto fine che parla di riscossa femminile, di sorellanza e di capacità di riappropriarsi, in tutti i sensi, del proprio corpo per niente scaduto!

La trama

Luino, fine anni ’50. Emerenziano Paronzini, solerte funzionario statale e reduce di guerra, giunto scapolo alla soglia della mezza età, ha maturato la solenne decisione di prendere moglie. La scelta cade sulla bruttina e non più giovane ma benestante Fortunata Tettamanzi, che vive insieme alle due, altrettanto brutte sorelle minori, Camilla e Tarsilla. L’inaspettata corte dell’interessato pretendente mette però a rischio il consolidato ménage familiare delle tre zitelle, ciascuna ben determinata a farlo innamorare di sé. All’uomo non rimarrà altra soluzione che accettare la situazione e farsi “spartire” fra le tre.

Trailer www.youtube.com/watch?v=zQWzXARmOJ8