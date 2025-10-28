A Villa Monastero la mostra dedicata a Gian Luigi Uboldi

In esposizione opere pittoriche e incisioni che raccontano il legame profondo dell’artista con il territorio lariano

Dal 30 ottobre al 30 novembre a Varenna

VARENNA – La Provincia di Lecco rende omaggio all’artista Gian Luigi Uboldi (1915-2005), a vent’anni dalla scomparsa, con la mostra “Gian Luigi Uboldi – Lo sguardo sulla natura e sul paesaggio”. L’inaugurazione si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 16.00 presso Villa Monastero di Varenna.

Incisore e pittore, Uboldi nacque a Como e si formò all’Accademia di Belle Arti di Brera sotto la guida del maestro Aldo Carpi. Il Lago di Como, con le sue atmosfere e i paesi lariani, rappresentò per l’artista fonte costante di ispirazione: legami familiari profondi lo legavano in particolare a Corenno Plinio, dove scelse di vivere gli ultimi anni.

Dal 30 ottobre al 30 novembre, nello spazio espositivo di Villa Monastero, saranno visibili opere pittoriche e incisioni selezionate dal conservatore Anna Ranzi in collaborazione con Marina Uboldi, figlia dell’artista. La selezione permette di ripercorrere lo sguardo appassionato di Uboldi sulla natura e i paesaggi lariano-comaschi.

“La Provincia di Lecco è felice di ospitare una mostra dedicata a un artista che tanto ha apprezzato il nostro territorio – commentano la Presidente Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio – Offrire ai visitatori e ai turisti di Villa Monastero di ammirare le sue opere è un’occasione preziosa per far conoscere il talento dei nostri artisti locali”.