I biglietti sono stati raccolti nelle scorse settimane in Municipio e in Biblioteca

La mostra è visitabile fino a domenica 29 novembre negli orari di apertura della Biblioteca comunale

ABBADIA LARIANA – “Vorrei arrivasse un giorno in cui non ci fosse più bisogno di una giornata contro la violenza sulle donne. Fino ad allora non voltiamoci dall’altra parte”. È uno dei messaggi che cittadini e studenti hanno affidato all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale e che da mercoledì pomeriggio sono esposti al pubblico nella Sala civica Don Carlo Gnocchi, in via Nazionale.

Tra le frasi raccolte anche un appello diretto: “Non è possibile che ogni anno in Italia ci sono più di 100 femminicidi… basta violenza sulle donne!”. E ancora: “Non si toccano le donne neanche con un fiore”. Pensieri e riflessioni che restituiscono le voci di chi ha voluto esprimersi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, celebrata il 25 novembre.

L’iniziativa era partita nelle scorse settimane con un invito rivolto alla cittadinanza: scrivere un biglietto con un pensiero o una riflessione sul tema e lasciarlo in un apposito contenitore, una scatola rossa, collocato all’ingresso del Municipio e presso la Biblioteca comunale.

La raccolta ha coinvolto cittadini e studenti delle scuole di Abbadia Lariana. I messaggi, ora riuniti nella mostra allestita in Sala civica, sono accompagnati da cifre e statistiche relative al fenomeno della violenza di genere, per affiancare alle parole di sensibilizzazione e condanna alcuni dati sul tema.

L’esposizione resterà aperta fino a domenica 29 novembre, negli orari di apertura della Biblioteca comunale: giovedì dalle 14 alle 18, venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 13.