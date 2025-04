Abitare con i libri, le biblioteche dei lettori

Campagna social per rendere visibili a tutti e condividere le migliaia di biblioteche private racchiuse nelle case

“Abbiamo voluto proporre un altro e nuovo progetto legato alla diffusione della lettura”

BARZANO’ – Quanto spazio occupano i libri nella nostra vita e nelle nostre case? E nelle case degli altri? Quanto è vasto quel patrimonio silenzioso e quasi invisibile, composto da decine di migliaia di volumi ordinati su scaffali, librerie, comodini, o su ripiani incastrati in ogni angolo di salotti, camere da letto, corridoi e cucine?

In occasione del Maggio dei libri del Centro per il libro e la lettura, la Biblioteca di Barzanò e la Commissione Cultura, lanciano una campagna social per rendere visibili a tutti e per condividere le migliaia di biblioteche private racchiuse nelle case. Angoli di ogni forma e dimensione, per lettori di ogni età, che trovano posto all’interno delle abitazioni o dei luoghi di lavoro, dimostrando come i libri, a dispetto delle statistiche e dei numeri scoraggianti sulla lettura in Italia, siano una presenza essenziale e trasversale, da cui non ci vogliamo separare nemmeno quando lo spazio da dedicargli scarseggia. Nemmeno quando invecchiano e ingialliscono, quando non servono più perché li abbiamo ormai letti e fanno parte del nostro passato.

A partire dal 1° maggio, ogni giorno alle 18, sui profili social di Instagram e Facebook della Biblioteca di Barzanò, saranno pubblicate le foto delle “Biblioteche dei lettori”, ricche gallerie realizzate con le immagini inviate da chiunque voglia unirsi al progetto, per rendere visibile un patrimonio di una vastità inimmaginabile, che viene solitamente percepito in modo frammentario e distratto. Ma che acquista una dimensione ben diversa se visti tutti insieme, unendo decine e decine di scatti che scrutano nei nostri luoghi privati.

Chi vuole partecipare, può mandare le proprie foto di librerie, scaffali e ripiani, angoli dedicati ai libri di qualunque genere e dimensione, nelle chat di messaggistica dei due profili social della Biblioteca di Barzanò (Facebook @bibliotecadibarzano – Instagram @bibliobarzano), oppure via mail a commissioneculturabarzano@gmail.com entro il 31 maggio 2025.

“In occasione del Maggio dei libri – dice il sindaco di Barzanò, Gualtiero Chiricò – abbiamo voluto proporre un altro e nuovo progetto legato alla diffusione della lettura, nel solco di quelli che ci hanno portato alla conferma della qualifica di Città che legge. Uno sguardo curioso sulle librerie degli altri che, da un lato, vuole stimolare il piacere di possedere un libro, dall’altro crea un piccolo senso di complicità tra chi ama collezionare libri, oltre che leggerli. Ringrazio tutti i lettori che vorranno aderire, inviando le immagini delle loro librerie”.

Barzanò Città che legge

Dal 2022 Barzanò è Città che legge, la qualifica assegnata dal Centro per il libro e la Lettura del Ministero della Cultura, ai Comuni che sostengono politiche di valorizzazione della lettura in ogni contesto e fascia d’età. Un riconoscimento ottenuto grazie anche al Patto per la lettura, sottoscritto tra una ventina di realtà del territorio, tra cui scuole, associazioni, libreria e biblioteca, che organizzano iniziative durante tutto l’anno.

Qualche numero

I dati relativi alla lettura e alla vendita di libri in Italia rivelano un leggero ma costante calo: le persone tra i 15 e i 74 anni che dichiarano di aver letto, anche solo in parte, un libro nell’ultimo anno – cartaceo, e-book o audiolibro – sono il 73%, contro il 74% del 2023.

Le vendite nel 2024 sono calate dell’1,5%, pari a 2.5 milioni di copie in meno e 23 milioni euro di mancato indotto. A livello europeo, dati peggiori dell’Italia sono stati registrati solo in Irlanda.

Nel nostro Paese, l’unico settore che cresce è la narrativa, soprattutto quella italiana con un +3,2%, e la straniera (+0,9%), mentre libri per bambini e ragazzi, fumetti, saggistica, manualistica sono in calo. I lettori forti, cioè le persone che leggono in media almeno un libro al mese, sono il 13,9%. Una famiglia su dieci, pari al 10,3% non possiede nemmeno un libro, mentre il 64% non supera il centinaio.

Anche il tempo medio settimanale dedicato alla lettura si è ridotto: 2 ore e 47 minuti nel 2024, rispetto a 3 ore e 16 minuti nel 2023 e 3 ore e 32 minuti nel 2022.

I progetti di Barzanò Città che legge

Durante tutto l’anno, la Commissione Cultura e la Biblioteca di Barzanò organizzano iniziative dedicate alla lettura. Le principali attività sono le seguenti:

Barzanò Book Festival a fine maggio: terza edizione dal 17 al 25 maggio 2025

Incontri di presentazioni di libri durante l’anno, in sinergia con associazioni, scuole e libreria

Percorso dei luoghi di lettura, 10 tappe sul territorio comunale

Percorso della poesia, 20 tappe dedicate a poeti dal 1200 al 1900

Bibliotecario per un giorno: scrittori che consigliano letture tra gli scaffali della biblioteca

Ogni domenica un consiglio di lettura sui social del Comune e della biblioteca

Consigli di lettura nella newsletter comunale periodica

A ogni nuovo nato, un libro in regalo da parte del sindaco

Ogni mese il Caffè Letterario, gruppo di lettura in biblioteca

Adesione a Libringiro a settembre, letture per bambini da 0 a 6 anni

Laboratori, letture ad alta voce e attività per bambini e ragazzi

Sul territorio comunale dono presenti 5 punti bookcrossing per lo scambio di libri

A maggio, oltre al progetto “Abitare con i libri”, sono inoltre in programma nuove iniziative che saranno divulgate nelle prossime settimane.