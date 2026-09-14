Accademia Musicale Valsassina. A Barzio un pomeriggio tra concerto e Open Day

Domenica 20 settembre dalle 16 nella sede di via Roma 42, prima il concerto di docenti e allievi e poi la presentazione dei corsi

Dalle 17 alle 18.30 sarà possibile visitare gli spazi, incontrare i docenti e partecipare gratuitamente alle lezioni di prova

BARZIO – Un pomeriggio tra musica, canto e danza per presentare i corsi del nuovo anno accademico e permettere al pubblico di conoscere da vicino l’offerta formativa. L’Accademia Musicale Valsassina apre le porte della sede di via Roma 42 a Barzio domenica 20 settembre con un concerto di docenti e allievi seguito dall’Open Day dedicato alle attività 2026/2027.

Il programma prenderà il via alle 16 con il concerto, in programma davanti alla sede dell’Accademia, che vedrà esibirsi i docenti e gli allievi dei corsi professionali. In caso di maltempo l’esibizione si sposterà all’interno della struttura.

Dalle 17 alle 18.30 spazio invece all’Open Day dei corsi di musica e danza. I visitatori potranno entrare nelle aule e negli spazi dell’Accademia, conoscere i docenti, ricevere informazioni sui percorsi di studio e partecipare a lezioni di prova gratuite.

Per la musica, l’offerta comprende corsi di canto, chitarra, pianoforte e batteria, affiancati da laboratori ritmici e musicali per bambini dai 3 ai 6 anni e da attività di teoria, armonia, solfeggio, ear training e musica d’insieme, oltre a masterclass integrative. Sono previsti percorsi rivolti a differenti fasce d’età e livelli, anche con programmi personalizzati in base alle diverse esigenze.

Durante l’Open Day sarà possibile conoscere anche le proposte dedicate alla danza. La giornata prevede alle 17 gioco danza-propedeutica per bambini dai 3 ai 6 anni, alle 17.30 danza moderna per la fascia 6-9 anni e alle 18 hip hop dai 10 anni in su.

Attiva dal 2010, l’Accademia Musicale Valsassina propone percorsi nell’ambito del canto, della musica moderna, della danza e delle arti performative. L’appuntamento del 20 settembre accompagnerà l’apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, mentre l’avvio ufficiale delle lezioni e dei corsi è fissato per lunedì 5 ottobre 2026. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Barzio.

A partire dal 21 settembre, la segreteria sarà disponibile dal lunedì al giovedì, dalle 14 alle 20, per informazioni e nuove iscrizioni. È possibile contattare l’Accademia al 0341 997057, tramite messaggio WhatsApp al 389 8351704 oppure all’indirizzo info@accademiamusicalevalsassina.it.