ACMT, “Traiettorie di Attimi” arriva alla conclusione: ultimi appuntamenti a Lecco

Sabato 19 e domenica 20 settembre le ultime visite guidate con il curatore Michele Tavola

Il 9 ottobre il concerto “Oltre lo sguardo”

LECCO – La mostra “Nicola Villa – Traiettorie di Attimi” arriva alla sua conclusione dopo aver attraversato diversi luoghi di Lecco e aver portato il tema delle cure palliative al centro del dialogo con la città. L’esposizione, promossa da ACMT – Associazione per la Cura dei Malati in Trattamento Palliativo ODV-ETS in occasione dei 30 anni dalla fondazione, si chiuderà domenica 20 settembre 2026, con un ultimo weekend di visite guidate accompagnate dal curatore Michele Tavola.

Il progetto ha scelto l’arte come strumento per incontrare la comunità e aprire uno spazio di riflessione sulle cure palliative, affrontando un tema legato alla vita e alla dignità delle persone. Realizzata da ACMT ODV-ETS insieme al Comune di Lecco e a SiMUL – Sistema Museale Urbano Lecchese, con il patrocinio di Sistema Socio-Sanitario Regione Lombardia ASST Lecco, la mostra ha coinvolto la Torre Viscontea, il Palazzo delle Paure, i musei di Palazzo Belgiojoso, la Cappella di San Carlo nella Basilica di San Nicolò e l’Hospice Resegone dell’Ospedale Alessandro Manzoni.

L’esposizione ha registrato una partecipazione significativa nelle diverse sedi, con la presenza di cittadini e turisti. A Palazzo Belgiojoso, nel solo mese di luglio, sono stati registrati 900 ingressi, uno dei numeri più alti del polo museale negli ultimi dieci anni. Secondo l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco, Cinzia Bettega, il dato rappresenta anche un elemento di riflessione sul valore delle iniziative capaci di mettere in relazione cultura e territorio.

“La mostra ci ha restituito un risultato importante in termini di accessi al polo museale di Palazzo Belgiojoso, che a luglio ha registrato più visite di Palazzo delle Paure e di Villa Manzoni. Il risultato evidenzia sia la forza di iniziative come questa, che uniscono innovazione e alta qualità, sia l’importanza di instaurare, anche in questo ambito, collaborazioni virtuose con soggetti privati”, ha commentato Cinzia Bettega.

Il percorso espositivo ha inoltre cercato di riportare le cure palliative oltre la dimensione strettamente sanitaria, mettendo in evidenza come il tema dell’accompagnamento delle persone malate e dei loro familiari coinvolga anche aspetti culturali, politici e morali.

Nel weekend conclusivo, sabato 19 e domenica 20 settembre, sono previste le ultime visite guidate alla mostra con il curatore Michele Tavola. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

“Il risultato più importante di questa mostra è proprio aver creato occasioni di incontro e di dialogo attorno a un tema che riguarda tutti e che merita di essere conosciuto e compreso sempre di più. L’arte ci ha permesso di farlo attraverso uno sguardo nuovo, capace di parlare alla città e a tutte le generazioni in modo nuovo”, sottolinea Alessandra Cranchi, presidente di ACMT ODV-ETS.

La conclusione della mostra non coinciderà però con la fine del progetto. “Traiettorie di Attimi – 30 anni di ACMT ODV-ETS” proseguirà infatti venerdì 9 ottobre 2026, alle 21, all’Auditorium Casa dell’Economia presso la Camera di Commercio di Lecco-Como, con il concerto audiovisivo interattivo “Oltre lo sguardo”, appuntamento che celebrerà anche la Giornata Mondiale degli Hospice e delle Cure Palliative.

Al centro della serata ci sarà il pianoforte del Maestro Dado Moroni, inserito in una performance costruita sul rapporto tra musica, immagini e improvvisazione. La sua interpretazione attraverserà strutture armoniche, variazioni e improvvisazione jazzistica, mentre Nicola Villa e Mauro Spagnoli, di Visul Substance, realizzeranno un ambiente visivo generativo e interattivo pensato per dialogare con la musica senza limitarsi a illustrarla.

Con “Oltre lo sguardo”, il progetto uscirà così dagli spazi della mostra per proseguire attraverso un’esperienza in cui immagine e suono continueranno a incontrarsi e a generare nuove relazioni.

ACMT ODV-ETS ha rivolto un ringraziamento alle istituzioni che hanno partecipato al progetto: Comune di Lecco, SiMUL – Sistema Museale Urbano Lecchese, in particolare Nicolò Donati, ASST Lecco e Comunità Pastorale Madonna del Rosario di Lecco, in particolare il Prevosto Mons. Bortolo Uberti.

Un ringraziamento è stato inoltre rivolto agli sponsor Università di Lecco per Adulti e Terza Età ETS, Morganti Insurance Brokers, Medical Insurance Brokers, Soroptimist Club di Lecco, Pleneo, Intermark sistemi, Valsecchi Mario Vetreria e Villa Scale, oltre che ai collezionisti e ai prestatori delle opere che hanno contribuito all’esposizione.

L’associazione ha infine ringraziato l’artista Nicola Villa, il curatore Michele Tavola e il Maestro Dado Moroni per la professionalità e la disponibilità messe a disposizione del progetto.