Airuno, concerto di Natale al cineSmeraldo con la Chorus Band

Appuntamento sabato 28 dicembre alle 21 al cineSmeraldo

Protagonista la Chorus Band con brani gospel e natalizi

AIRUNO – E’ partito il conto alla rovescia per il concerto di Natale organizzato dalla Pro Loco. L’appuntamento è per sabato 28 dicembre alle 21 al cineSmeraldo. Protagonista della serata la Chorus Band, orchestra vocale che canta e suona, riproducendo, con la sola voce, sia la melodia che gli accompagnamenti strumentali. Formata da 9 elementi, la banda è diretta dal maestro Mario Marelli. Variegato il repertorio proposto, che spazia dai brani pop rock evergreen degli anni 60, 70, 80 e 90. Il concerto di Natale è contraddistinto da brani gospel e natalizi. Il biglietto di ingresso cost 12 euro, ridotto 8 euro. Per info e prevendite 340 2970480 prolocoairuno@gmail.com