Airuno, D’Anna presenta “Il muro di Alda” intervistato dal sindaco

Appuntamento questa sera, venerdì, in biblioteca

La serata sarà dedicata all’indimenticata poetessa milanese

AIRUNO – Una poetessa e una scrittrice che continua a far parlare, discutere, provocare ed emozionare con le sue parole così struggenti e controcorrenti. La poesia di Alda Merini sarà al centro dell’incontro in programma questa sera, venerdì, alle 21, in biblioteca comunale. Lo scrittore e regista calolziese Paolo D’Anna presenterà il suo libro “Il muro di Alda, un omaggio e un ricordo alla celebre e profonda poetessa milanese che lo stesso D’Anna ha conosciuto e incontrato. A presentare l’incontro sarà niente meno che il sindaco Alessandro Milani, di cui è nota la passione per la letteratura sfociata nella pubblicazione di diversi libri.