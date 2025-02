Al Cenacolo Francescano il concerto dei Matia Bazar per Telethon

Appuntamento il 28 febbraio

“Un’occasione imperdibile”

LECCO – Una serata eccezionale, i Matia Bazar in concerto interamente live in acustico, i brani più famosi del gruppo che per anni sono stati nei primi posti delle classifiche di vendita e ascolto, ma anche le nuove produzioni come il nuovo singolo “Non Finisce Così” (ecco il promo).

L’appuntamento è per il 28 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Cenacolo Francescano a Lecco. La Serata è Patrocinata dal Comune di Lecco e a sostegno della ricerca per le malattie rare di Telethon.

Dopo i vari cambiamenti, i Matia Bazar si presentano con una formazione rinnovata guidata da Fabio Perversi (tastierista della band da oltre 25 anni), Piercarlo (Lallo) Tanzi alla batteria e voce, Silvio Melloni al basso, tastiere e voce, Gino Zandonà alla chitarra e voce e Luna Dragonieri, voce solista. L’impostazione artistica è quella originale: quattro musicisti che “abbracciano” le melodie vocali della cantante Ma la serata vedrà anche a partecipazione di Cecilia Larosa giovane talentuosa cantautrice, Le competenze artistiche di Cecilia vengono arricchite da master e stage, alcuni dei quali con il vocal coach Albert Hera; e dai suoi attuali studi di specializzazione in Canto Pop-Rock al conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza. Fondamentale per la cantautrice è stato l’incontro con Piero Cassano, grande produttore e compositore che ha creduto fortemente in lei, lavorando intensamente al suo progetto artistico, che vede come primo singolo di esordio “Il meglio che ho di te”, prodotto da Unalira in co-produzione con Eico. trà i brani che presenterà, si sarà anche il suo nuovo singolo, ‘Il volo di Chagal’, una ballad intima e suggestiva.

Link per l’acquisto biglietti https://www.nonsoloturismo.net/ospitalita/

QUI LA LOCANDINA