Al Cenacolo Francescano, Lecco Lirica presenta “La vedova allegra”

LECCO – Terzo appuntamento con Lecco Lirica domenica 12 gennaio, ore 15.30, al teatro Cenacolo Francescano di piazza Cappuccini a Lecco. Dalla commedia L’Attaché d’ambassade di Henri Meilhac, operetta in tre atti di Franz Lehár, su libretto di Victor Léon e Leo Stein.

La trama si snoda, fedele all’originale con i tradimenti, ricatti, bugie. In un clima dove tutto è grave, ma all’improvviso, la gravità si dissolve in una risata, un bacio, un canto. In questo regno di fantasia “la situazione è sempre grave ma mai seria”. Matrimonio per amore o matrimonio per interesse? Il dilemma attraversa a tal punto la società umana, in ogni epoca, che tutte le forme d’arte, prima o poi, hanno sentito il bisogno di affrontarlo. L’eterna lotta tra le ragioni del cuore e quelle del portafoglio si snoda, qui, tra un immaginario stato in bancarotta, una bella vedova in possesso di un’eredità di cento milioni di franchi, cacciatori di dote e gli immancabili equivoci, spingendo a riflettere, tra una risata e l’altra, sulle piccolezze degli uomini.

Gli attori

Anna Glavary – Elena D’Angelo

Conte Danilo – Domingo Stasi

Camillo De Rossillon – Francesco Tuppo

Valancienne – Merita Dileo

Njegus – Matteo Mazzoli

Barone Zeta – Gianni Versino

Conte Kromov – Carlo Randazzo

Contessa Kromov – Paola Scapolan

Contessa Bogdanovitch – Maresa Pagura

Conte Bogdanovitch – Davide Capitanio

Regia: Elena D’Angelo

Direttore: Sabina Concari

Coreografie: Giada Bardelli

Orchestra e balletto: Grandi Spettacoli

Allestimento e costumi: a cura di Elena D’Angelo

Produzione: Gruppo da Camera Caronte

Biglietti acquistabili in biglietteria o sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it.