Al cinema dal 23 novembre il film di Antonio Albanese girato tra Lecco e Olginate

La pellicola verrà presentata al festival del cinema di Roma in programma a ottobre

Manca poco per il debutto sul grande schermo del film “Cento Domeniche” girato lo scorso anno da Albanese nel Lecchese

OLGINATE – Uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 23 novembre “Cento Domeniche”, il film diretto e interpretato da Antonio Albanese, l’attore e regista nato a Olginate nel 1964 e diventato famoso con personaggi come Ivo Perego, Epifanio e Cetto La Qualunque.

Alla sesta esperienza dietro la macchina da presa, Albanese ha registrato le scene del film proprio nel Lecchese, scegliendo come scenografia delle riprese gli scorci del lago e delle montagne del nostro territorio, ma anche ville e luoghi di aggregazione come la bocciofila di Garlate.

Non solo: anche il cast è stato selezionato in buona parte in zona, dando risalto quindi alla terra dove Albanese è nato e cresciuto.

La pellicola, una produzione Palomar e Leo, in collaborazione Vision Distribution e Sky, vede la partecipazione, a fianco di Albanese, di Liliana Bottone, Bebo Storti, Sandra Ceccarelli, Maurizio Donadoni, Elio De Capitani, Sandra Toffolatti, Martin Chishimba con la partecipazione straordinaria di Giulia Lazzarini.

Verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023, in programma dal 18 al 29 ottobre, nella sezione Grand Public.

Il film racconta la storia di Antonio, ex operaio di un cantiere nautico, persona mite e tranquilla, che trascorre il tempo tra il gioco delle bocce, la cura della madre anziana. Fino a che un giorno, l’amatissima figlia Emilia decide di sposarsi e il sogno di regalarle un ricevimento nuziale da sogno si trasforma in un’impresa ardua e difficile.