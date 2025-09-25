Al Monastero del Lavello 200 artisti interpretano “I Promessi Sposi”

Presentata la mostra in programma a Calolziocorte dal 4 al 16 ottobre

CALOLZIOCORTE – E’ stata presentata nel pomeriggio di ieri, mercoledì, la mostra d’arte “I Promessi Sposi” che si terrà nelle sale espositive del Monastero del Lavello a Calolziocorte dal 4 al 16 ottobre. Protagoniste le opere di artisti provenire da tutte le regione d’Italia. L’inaugurazione è prevista per sabato 4 ottobre alle ore 18.

Il critico d’arte Giorgio Grasso è entrato nel merito dei contenuti della mostra: “Ho la sensazione che Fra Cristoforo abbia dormito in questo luogo suggestivo, perciò credo che questo sia il luogo perfetto per rappresentare questa mostra di arte contemporanea. Saranno esposti circa 200 artisti che hanno letto I Promessi Sposi prima di realizzare la loro opere. Sono sicuro che molti visitatori, attraverso queste opere, percepiranno il messaggio che il Manzoni voleva diffondere attraverso il romanzo”.

Il presidente della Fondazione Monastero del Lavello Roberto Monteleone ha sottolineato l’importante opportunità per il territorio: “La presenza di artisti provenienti da tutte le regioni d’Italia e non solo ci consentirà di far conoscere il Monastero del Lavello e il nostro territorio a tante persone”.