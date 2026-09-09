Al Palladium si riaccende il grande cinema: arriva “Odissea” di Christopher Nolan

La nuova stagione cinematografica parte venerdì 11 settembre

La sala si presenta al pubblico dopo importanti interventi di rinnovamento

LECCO – Si riaccendono le luci del grande schermo al Palladium, pronto a inaugurare una nuova stagione cinematografica con un titolo particolarmente atteso: “Odissea”, il nuovo film diretto da Christopher Nolan.

L’appuntamento con il pubblico è fissato per venerdì 11 settembre alle 21, quando prenderà ufficialmente il via la nuova programmazione. Una ripartenza che arriva dopo alcuni importanti interventi di rinnovamento della sala, che si presenta con una nuova pavimentazione, un nuovo servoscala per le persone con disabilità e, soprattutto, nuove poltroncine.

“Odissea” porta sul grande schermo la celebre storia di Ulisse, re di Itaca e protagonista del poema epico attribuito a Omero.

Partito per la guerra di Troia, dove è legato anche all’invenzione dello stratagemma del celebre cavallo, Ulisse intraprende un lungo e periglioso viaggio verso casa. Un ritorno costellato di ostacoli e avventure, che lo porterà infine nuovamente a Itaca, dove ad attenderlo c’è Penelope, la moglie che continua a resistere alle pressioni dei Proci, insediatisi nella reggia e intenzionati a convincerla a scegliere uno di loro come nuovo marito.

Una storia conosciuta da secoli che Nolan rilegge attraverso il proprio cinema, puntando su una dimensione visionaria, spettacolare e immersiva.

Nel cast spiccano Matt Damon nel ruolo di Ulisse e Anne Hathaway in quello di Penelope, insieme a un cast stellare che contribuisce a rendere il film uno degli appuntamenti più attesi della nuova stagione cinematografica.

Dopo l’apertura di venerdì 11 settembre alle 21, “Odissea” sarà proiettato anche sabato 12 settembre alle 21.

Domenica 13 settembre doppio appuntamento, con spettacoli alle 16.30 e alle 20.30, mentre lunedì 14 settembre il film tornerà sul grande schermo alle 21.

La sala resterà invece a riposo da martedì 15 a giovedì 17 settembre.