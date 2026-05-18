Al Teatro della Società il recital di Rui Ming, vincitore del Premio Rotary Lecco

Il vincitore della XXX edizione del Premio Rotary Lecco si esibirà venerdì 22 maggio con un programma interamente dedicato a Franz Liszt

Dal 1965 il Premio Rotary Lecco accompagna il Concorso Pozzoli: il concerto di Rui Ming prosegue una tradizione lunga quasi sessant’anni

LECCO – Una serata dedicata alla grande tradizione pianistica europea e ai giovani talenti internazionali. Venerdì 22 maggio 2026, alle 20.30, il Teatro della Società di Lecco ospiterà il concerto del pianista Rui Ming, promosso dal Rotary Club Lecco nell’ambito del Premio Rotary Lecco.

Classe 2006, Rui Ming è il vincitore della XXX edizione del Premio Rotary Lecco, riconoscimento collegato allo storico Concorso Pianistico Internazionale Ettore Pozzoli, tra le competizioni italiane più prestigiose dedicate ai giovani musicisti.

Il recital sarà interamente dedicato a Franz Liszt. In programma alcune delle opere più celebri e impegnative del repertorio pianistico del compositore ungherese, tra cui Années de pèlerinage, lo Studio trascendentale n. 8 “Wilde Jagd”, la Ballata n. 2 e la Sonata in si minore.

Il legame tra il Rotary Club Lecco e il Concorso Pozzoli risale al 1965, quando il presidente del club, il professor Vincenzo Saputo, avviò una collaborazione con il Comune di Seregno, organizzatore della manifestazione musicale, offrendo al vincitore del concorso un concerto aperto alla cittadinanza lecchese. Da quell’iniziativa nacque il Premio Rotary Lecco, che continua con cadenza biennale da 59 anni ed è oggi la manifestazione musicale più longeva della città.

L’ingresso alla serata sarà libero fino a esaurimento posti.