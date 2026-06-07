Al via da Casatenovo la rassegna Caffeine incontri con la danza

La rassegna è promossa da Piccoli Idilli

Spettacoli in luoghi non convenzionali con compagnie internazionali

CASATENOVO – Al via ieri sera, 6 giugno, “Caffeine – Incontri con la danza” rassegna internazionale di danza contemporanea e teatro-danza nelle province di Lecco e Monza Brianza che, fino al 5 luglio, vedrà alternarsi in luoghi non convenzionali, spettacoli di affermate compagnie del panorama nazionale e ospiti speciali dalla Svizzera, Francia, Marocco e Libano.

La rassegna è curata dalla compagnia teatrale Piccoli Idilli, con la direzione artistica e organizzativa di Filippo Ughi. Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese e di Acinque. Gli Enti aderenti e sostenitori sono i Comuni di Casatenovo, Osnago, Paderno D’Adda, Robbiate, e Usmate Velate.

Caffeine – Incontri con la danza si propone di promuovere le esperienze sceniche legate alla contemporaneità, si interroga sull’impatto sociale del corpo proponendo delle esperienze volte a sviluppare delle relazioni con il contesto ambientale e sociale nel quale viviamo.

Gli spettacoli hanno quindi luogo in spazi non convenzionali come piazze, giardini, parchi, ville, strade, scuole… nel tentativo di avvicinare le esperienze artistiche ai luoghi della vita quotidiana, ridisegnando così i luoghi della nostra vita sociale. Una geografia di luoghi riattivati dall’incontro tra comunità e progetti performativi outdoor allo scopo di innestare un flusso dinamico nella fruizione di azioni artistiche.

La rassegna è sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico-finanziario secondo gli ideali di apertura e condivisione della compagnia Piccoli Idilli. Gli spettacoli sono gratuiti, svolti in luoghi aperti e pubblici, quindi in grado di attrarre un pubblico di affezionati, che Caffeine si è conquistato in anni di esperienza, ma anche un pubblico ancor più vasto di persone non abituate a frequentare i luoghi della cultura.

Caffeine 2026

L’edizione 2026 si distingue ancora una volta per la sua spiccata vocazione all’internazionalità con compagnie provenienti dall’Europa o dal mondo arabo. Piccoli Idilli, compagnia meticcia italo burkinabè, rivendica il merito di aprire le porte del nostro territorio ad artisti provenienti da altri paesi e da altre culture coreografiche, da altri modi di intendere la danza contemporanea d’autore. Parliamo di artisti come i giovanissimi francesi della compagnia di danza circo “Le Desarmante” che presentano a Osnago il loro MUT, o provenienti dal vicino Canton Ticino come “PLIM Creazioni” con l’ipnotico “ANIMA CAPRAE ET LUPUS”. Dal Libano arriva invece la danza di impegno politico e civile di Bassam Abou Diab e dal Marocco la compagnia Jil Z che il 27 giugno chiuderà il programma ufficiale del festival a Paderno d’Adda con uno spettacolo programmato in collaborazione con FUORITRACCIA.

La rassegna si apre comunque con le italianissime Francesca Albanese, Silvia Baldini, e Laura Valli che guidate dalla coreografa Silvia Gribaudi presenteranno LADY BODIES SHOW performance di ironia dissacrante, di vitalismo al femminile: un colpo mortale agli stereotipi delle menti omologate e alla pinguedine dei cervelli seriali. Altra presenza italiana da evidenziare è senza dubbio Elia Pangaro che a Paderno presenta AMOEBA in collaborazione con la storica compagnia DejaDonne .

Questa edizione di Caffeine si caratterizza anche per la creazione di una sezione speciale chiamata CORPO A CORPO. DIARIO SENTIMENTALE DI UN TERRITORIO dedicata a tutte quelle esperienze di danza e teatro danza di partecipazione sociale, volte alla valorizzazione della comunità e all’inclusività di tutte quelle fasce di pubblico che faticano maggiormente ad accedere alle offerte culturali di spettacoli dal vivo. Con la collaborazione di diversi enti del territorio, in sinergia con altri progetti e il sostegno di Fondazione Cariplo questa parte del programma si fa via via sempre più corposa e apporta significati innovativi alla speciale declinazione della danza che Piccoli Idilli propone dal 2010.

Segnaliamo in questo senso la collaborazione con il CSE di Casatenovo con cui si presenterà LINEAMENTI il 7 giugno, o l’iniziativa per l’infanzia di Bintou Ouattara che a Paderno d’Adda propone la danza africana ai ragazzi della scuola primaria e secondaria, l’ultimo evento di questa sezione: il 6 luglio a Osnago Piccoli Idilli in collaborazione con l’Associazione Brig Cultura e Territorio presenterà IL POGGIO DEI CILIEGI, visitazione artistica del centro storico di Osnago con interventi teatrali ispirato a “Il Giardino dei ciliegi di Anton Cechov e messe in scena da un gruppo di attori volontari allievi della compagnia.

PROGRAMMA CAFFEINE INCONTRI CON LA DANZA

6 GIUGNO ore 21.00 | CASATENOVO – auditorium Villa Mariani via Buttafava 54

Qui e Ora Residenza Teatrale

LADIES BODY SHOW

ricerca materiali Francesca Albanese, Silvia Baldini, Silvia Gribaudi, Laura Valli con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli regia Silvia Gribaudi, Matteo Maffesanti collaborazione drammaturgica Marta Dalla Via Il corpo e la consapevolezza di come scegliamo sono al centro del lavoro, corpo come carne, guardato, massacrato, giudicato, abbandonato, ricostruito, accettato o allontanato. Una carne, quella dell’essere umano, sempre sotto un giudizio pesante, capace di limitare o esaltare. Come selezioniamo le cose e le persone che ci circondano?

LADIES BODY SHOW è una performance che porta l’attenzione su come scegliamo, selezioniamo, eliminiamo, giudichiamo attraverso lo sguardo. I nostri occhi decidono come siamo noi e come è chi ci circonda.

Un modo di riflettere sul senso del successo e del fallimento e su come possano demolire la nostra comunità sociale.

13 GIUGNO ore 21.00 | ROBBIATE giardini di Villa Concordia, via Fumagalli 24

PLIM Creazioni (Svizzera)

ANIMA CAPRAE ET LUPUS

ideazione: Piera Gianotti Rosenberg regia: Piera Gianotti Rosenberg e Emanuel Rosenberg creazione e interpretazione: Steven Chakroun, Isabella Giampaolo, Piera Gianotti Rosenberg, Emanuel Rosenberg, Amalia Ruocco costumi e maschere: Laura Pennisi costruzione e manipolazione oggetti: Rugiada Grignani creazioni musicale: Brian Quinn con il sostegno di: Repubblica e Cantone Ticino DECS – Swisslos, Ufficio della cultura Grigioni – Swisslos, Comune Capriasca – Visit Capriasca, Comune di Bregaglia, FOCE, Ernst-Göhner Stiftung, Dr. Valentin Malamoud Stiftung, Not Vital Foundation

Quando saranno morti tutti i contadini e tutti gli artigiani Quando l’industria avrà reso inarrestabile il ciclo della produzione e del consumo Allora la nostra storia sarà finita

( P.P.Pasolini )

Terzo episodio di un trittico ispirato alla figura della capra e alla convivenza tra natura e cultura “Anima caprae et lupus” è un progetto scenico di teatro fisico e danza. Il lavoro si compone di suggestioni nate dalla curiosità di scoprire cosa sta dietro ai culti primordiali di adorazione degli animali con le corna, e al mistero della presenza del lupo. Visioni ed evocazioni si snodano come in un sogno nel bosco, traducendo in movimento l’eterna dialettica tra addomesticamento e selvatichezza, tra sacro e profano. Forse queste mitologie, le loro sensazioni ancestrali e le tradizioni radicate in una comune origine contadina ci abitano ancora oggi a nostra insaputa.

Spettacolo adatto anche ai bambini a partire da 8 anni

14 GIUGNO ore 18.30 | USMATE VELATE piazza Pertini

Bassam Abou Diab (Libano)

UNDER THE FLESH

coreografia e performance Bassa Abou Diab

musica e performance Ali Hout

composizione musicale Ayman Sharaf El Dine, Samah Tarabay

Dal Libano una performance intensa e fisica, che esplora la reazione del corpo alla guerra, alla paura e alla minaccia costante. In scena danza, musica e parola si fondono in un’esperienza sensoriale straordinaria, con movimenti che evocano caduta, fuga e resistenza. La danza contemporanea si intreccia alla dabkeh, trasformando la tradizione in un linguaggio vivo. Un atto artistico potente, in cui il corpo, attraversando il dolore, riesce a trasformare la scena in uno spazio di libertà e rinascita

21 GIUGNO ore 18.30 | OSNAGO piazza della pace

Compagnie La Desarmante (Francia)

MÛT

di e con Iona Petmezakis, Giovanni Maia, Sebastian Touzet

Mût nasce dal bisogno di rendere collettiva un’esperienza individuale di scoraggiamento: in una società dove la disillusione si accompagna ad una genuina ansia per la situazione ambientale, molti perdono il coraggio. Di conseguenza le tattiche di sopravvivenza sono opposte; ignorare completamente la situazione o sfinirsi cercando di salvare il mondo. L’esperienza individuale che viviamo trova le sue fondamenta nella sensazione che, malgrado tutti i nostri sforzi, la causa è persa in partenza. È la storia del colibrì che muore di fatica cercando, tutto solo, di spegnere l’incendio che sta distruggendo la sua casa.

Nel suo significato etimologico, avere coraggio significa avere cuore. Essere coraggiosi, dunque, significa poter entrare veramente in contatto con le proprie emozioni. Accettare il potenziale fallimento, accettare di essere vulnerabili, accettare di avere paura.

27 GIUGNO | PADERNO D’ADDA piazza Vittoria (nei pressi della Biblioteca Comunale)

ore 18,00

Elia Pangaro

AMOEBA

creazione e performance Elia Pangaro

sound design Robert Lagerman / Jacopo Cerolini

outside eye Debora Renzi, Alexander de Vries

con il supporto di Unity Space (HK) e Invernadero Danza (MX) con il sostegno di Centrodanza Spazio Performativo

distribuzione Déjà Donné

AMOEBA è una performance per la costruzione dell’identità e un’introspezione su come e cosa formi la nostra identificazione. La parola “ameba” assume un significato dualistico. Da un lato c’è l’aggettivo usato per descrivere una persona che non mostra personalità, intraprendenza o passione. Uno stato di insensatezza apparentemente senza scopo. Dall’altro lato c’è il nome dell’organismo unicellulare la cui peculiarità è la trasformazione, non avere mai la stessa forma (dal greco antico ἀμοιβή, cambiamento, trasformazione).

Elia Pangaro è performer, coreografo e artista interdisciplinare.I suoi lavori e co-creazioni sono stati presentati in Italia, Germania, Francia, Thailandia e Messico in festival come Romaeuropa, La Biennale di Venezia, Tanzwerkstatt Europa, Oaxaca City – Performing & Healing Festival e altri. Con il solo AMOEBA riceve il premio “Miglior Danzatore” a Corpo Mobile Festival. Nel 2024 è il vincitore di “Biennale College Teatro – Site Specific Performance” con BOLIDE/deus ex machina, prodotto da La Biennale di Venezia.

ore 18,30

Jil Z (Francia/Marocco)

KMS OF RESISTANCE

coreografia di Mehdi Dahkan performer Mehdi Dahkan, Mohamed Bouriri

produzione: Ettijahat, co-funded by the European Union / Forecast Platform / PimOff Theater Milan / AFAC – Arab Fund for Arts & Culture / Fonds Enowe–Artagon /IN SITU Platform (with BASE Milano and Zona K) / Lieux Publics, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public / Le Phare, Centre Chorégraphique National Le Havre / Institut Français du Maroc – Tanger Kms of Resistance si basa su un’idea semplice ma radicale: creare una performance basata sulla respirazione. La respirazione è il primo ritmo. È con noi fin dalla nascita e ci accompagna ogni momento fino all’ultimo respiro. È ripetitivo, di solito inosservato, ma estremamente importante. In questa performance, il respiro è sia il soggetto che il mezzo. Serve per ricordarci che, nonostante le differenze culturali e linguistiche, siamo tutti collegati dalle stesse strutture ritmiche: inalazione ed espirazione, il pulsare del cuore, il ritmo del movimento.

Mehdi Dahkan (1998, Tangeri) è un coreografo, danzatore e filmmaker autodidatta marocchino. La sua ricerca artistica esplora comportamenti e ideologie nel Maghreb contemporaneo, utilizzando il corpo come strumento per indagare identità, appartenenza e resistenza. Il suo lavoro fonde estetiche urbane e contemporanee per esplorare il corpo come spazio politico e mezzo di negoziazione, rifiutando rappresentazioni orientaliste e offrendo una visione complessa e autentica del Maghreb.

EVENTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON FUORITRACCIA