Al via la 18esima edizione del Giardino delle Esperidi Festival

Inaugurazione giovedì a villa Sirtori a Olginate della rassegna curata da Campsirago Residenza

“Following the sun”: 23 titoli con al centro il cammino, metaforico e reale, lungo il tragitto del sole

OLGINATE – Si inaugura giovedì 23 giugno a Olginate la diciottesima edizione de Il Giardino delle Esperidi Festival, organizzato da Campsirago Residenza con la direzione artistica di Michele Losi. Un compleanno importante per quello che nel tempo è diventato uno dei più importanti festival nazionali di performing art nel paesaggio e che ha saputo rafforzare il legame con il proprio territorio. Un festival diffuso che, dalla prima edizione nel 2005, continua a rinnovarsi senza mai perdere le proprie caratteristiche peculiari: prima fra tutte quella di proporre spettacoli itineranti, performance site-specific nel paesaggio e nella natura.

La diciottesima edizione de Il Giardino delle Esperidi Festival, dal titolo “Following the Sun”, si svolge da giovedì 23 giugno a domenica 3 luglio nei boschi, nelle antiche cascine, nei giardini delle ville storiche e nei piccoli borghi dei comuni di Colle Brianza, Ello, Olgiate Molgora, Valgreghentino, Olginate, Sirtori e Galbiate in provincia di Lecco. Un’edizione che ha al centro il cammino, metaforico e reale, lungo il tragitto del sole e che presenta 23 titoli che spaziano tra spettacoli di danza, prosa, performing art nel paesaggio, teatro di ricerca e musica, con un focus sulla poesia.

“Following the Sun è l’idea di riconnettere i luoghi e gli spettacoli del festival attraverso passeggiate al tramonto, una delle ore più importanti per il teatro, l’arte, la natura, seguendo un percorso che va da est a ovest. Following the Sun è la pratica di teatro nel paesaggio: una pratica di ascolto, sguardo, attraversamento, per restituire al pubblico esperienze e contenuti che sono il fulcro della sapienza accumulata negli anni a Campsirago, nel fare arte a contatto con la natura.” – dichiara Michele Losi, direttore artistico de Il Giardino delle Esperidi Festival.

La prima giornata di festival si svolge nel parco di Villa Sirtori di Olginate. Ad aprire la diciottesima edizione sarà un incontro sul tema dell’importanza dei festival culturali per i territori in occasione della pubblicazione della guida In giro per Festival di Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino. Ne discutono con gli autori Michele Losi, direttore artistico de Il Giardino delle Esperidi Festival, Marco Passoni, sindaco di Olginate, Roberta Valsecchi, assessore alla cultura di Olginate, Tiziana Galbusera, sindaca di Colle Brianza ed Ettore Anghileri, vicesindaco di Colle Brianza.

Alle 21 va in scena in anteprima nazionale lo spettacolo Trucioli della compagnia toscana Gli Omini, già vincitrice di prestigiosi premi nazionali: Gli Omini hanno raccolto in giro per l’Italia centinaia di pagine e parole ascoltate per strada, dalla Basilicata al Veneto. Ne è nato uno spettacolo di frammenti sparsi, un’enciclopedia d’incontri casuali, di racconti assurdamente reali e di lingue inconsuete per ricostruire un’Italietta in miniatura, abitata da personaggi minori. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Metastasio di Prato.

Alle 22 Vittorio Ondedei, Giacomo Toni e Mara Cerri presentano Filmoni. Storie e canzoni sui film che cambiano la vita. Giacomo Toni, cantautore dei mille racconti di personaggi innamorati, perdenti, vincenti, e oscuri, accompagna al pianoforte Vittorio Ondedei, narratore di storie e storico cantante de I Camillas, ed assieme dispiegano un film dopo l’altro, tra ambientazioni esotiche, bassifondi terribili, donne bellissime ed emozioni indimenticabili. Insieme a loro, l’illustratrice Mara Cerri proietta le locandine originali. Certo, questi filmoni non sono mai stati girati, nessuna sala cinematografica li ha mai proiettati e nessun pubblico si è appassionato ai loro personaggi. Ma dobbiamo per questo farne a meno? Vogliamo rinunciare alla bellezza, solo per amore della verità?

Il Giardino delle Esperidi prosegue da venerdì 24 giugno al 3 luglio con altri 20 titoli che spaziano tra i molteplici linguaggi dell’arte contemporanea: teatro itinerante nel paesaggio, performance site-specific, spettacoli di danza, prosa, ricerca, poesia e musica.

Tra gli artisti ospiti di questa edizione il poeta, scrittore e paesologo Franco Arminio (25 giugno); Giuseppe Semeraro e la compagnia Principio Attivo Teatro con la performance site-specific Human Body, un inno corale al mistero del corpo (25 e 26 giugno); Ruggero Dondi e la compagnia Lo stagno di Goethe – ETS che propone per quattro giorni consecutivi(27 – 30 giugno), dalle sette di mattino a mezzanotte, la lettura integrale dal vivo delle opere di Cesare Pavese; Renata Ciaravino in scena il 24 giugno con la stand up comedy Sto da dio; Antonello Taurino con il divertentissimo spettacolo Trovata una sega! che racconta il celebre episodio delle false teste di Modigliani (26 giugno); Gianluigi Gherzi e Giuseppe Semeraro con il nuovo lavoro Mappa dei luoghi selvatici (prima nazionale il 2 luglio); la compagnia di casa Campsirago Residenza con Amleto. Una questione personale, percorso itinerante nei boschi per riscoprire il capolavoro shakespeariano (1 e 2 luglio). Atteso il nuovo lavoro della compagnia Frosini/Timpano, Disprezzo della donna, liberamente tratto da testi e manifesti di autori e autrici del Futurismo italiano (1° luglio).

Per la danza, Riccardo Meneghini, danzatore di Carolyn Carlson, con Make a wish (24 giugno); Qui e Ora Residenza teatrale con il primo studio di Vertigine della lista, nuovo lavoro di che vede la collaborazione del coreografo Giorgio Rossi di Sosta Palmizi (1° luglio); la compagnia Arearea con l’esplosivo spettacolo Le mura (3 luglio).

Come sempre una parte della programmazione sarà dedicata alle nuove generazioni con due nuovi spettacoli di Campsirago Residenza: Hansel e Gretel, spettacolo di teatro immersivo e itinerante attraverso il bosco e la celebre fiaba (1 e 3 luglio), e Corpo lib(e)ro di Anna Fascendini, per i bambini da 0 a 5 anni: un evento teatrale partecipativo che, a partire dall’indagine del libro come oggetto di scoperta, unisce danza, suono e immaginazione (25 e 26 giugno).

Le altre compagnie artistiche protagoniste del festival: Collettivo Azioni Fuori Posto, Compagnia Bocchi/Scarrocchia, Compagnia Mamimò, Francesca Sarteanesi, Teatro Invito.

Undici giorni di festival che propongono anche concerti, workshop, installazioni artistiche e incontri: il 25 e 26 giugno Simone Pacini tiene un workshop di sulla comunicazione dello spettacolo dal vivo lavorando per due giorni senza nessun supporto digitale. Da mercoledì 29 giugno a venerdì 1° luglio, Francesca Sarteanesi conduce il laboratorio Almeno nevicasse: tre giorni dedicati alla drammaturgia e alla ricerca della parola, della frase o della sensazione che non abbiamo fatto in tempo a fermare e che alla fine sarà cucita su un maglione.

Spazio alla musica con la band Nuju in concerto domenica 26 giugno: una data speciale del “Salvagente Tour” che presenta in anteprima alcuni brani del nuovo album. Sabato 2 luglio a condividere il palco con Vittorio Ondedei ci sarà il cantautore Edda, che accompagnerà e concluderà la performance Ho sonno. A chiudere il festival, domenica 3 luglio, una silent disco nel bosco.

Il Giardino delle Esperidi Festival, la cui direzione artistica è curata da Michele Losi, è organizzato da Campsirago Residenza. Ha il patrocinio della Provincia di Lecco. È un progetto realizzato con il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo (Acel Energie – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding). Media partner dell’edizione 2022 sono La provincia di Lecco, Radio Popolare, Krapp’s Last Post e TrovaFestival. Ha la collaborazione della proloco di Olginate, della proloco di Valgreghentino e di Cascina Bagaggera. Nel 2015 il Giardino delle Esperidi Festival ha ottenuto la EFFE label dall’European Festivals Association (EFA), riconoscimento conferito ai festival europei che rispecchiano i tre criteri guida dell’impegno artistico, del coinvolgimento delle comunità locali e della prospettiva europea e globale.

Informazioni e biglietti

Intero 15 euro

Ridotto (under 20, over 65) 12 euro

Teatro per le nuove generazioni (Corpo lib(e)ro e Hansel e Gretel): biglietto unico 8 euro

Quattro diverse formule di abbonamenti a più spettacoli.

Omaggi:

Bambini sotto 1 anno

Accompagnatori di persone con disabilità

Biglietto cortesia per gli abitanti dei comuni di Colle Brianza, Ello e Olgiate Molgora, Valgreghentino, Sirtori, Olginate per gli spettacoli che vanno in scena nel proprio Comune di residenza) 5 euro

INFO :

TEL. 039 92 76 070 | MAIL esperidi@campsiragoresidenza.it

www.ilgiardinodelleesperidifestival.it