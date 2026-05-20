Alba Rohrwacher ospite della settima edizione del Lecco Film Fest

A Lecco una delle grandi interpreti del cinema contemporaneo

Alba Rohrwacher e il regista Stéphane Brizé presenteranno insieme e introdurranno la proiezione de Le occasioni dell’amore

LECCO – Alba Rohrwacher sarà ospite della settima edizione del Lecco Film Fest, il festival promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, in programma dal 2 al 5 luglio. La presenza dell’attrice si inserisce nel programma del festival che, edizione dopo edizione, continua a favorire l’incontro tra il pubblico e i più importanti protagonisti del cinema contemporaneo.

Sabato 4 luglio, Alba Rohrwacher e il regista Stéphane Brizé – già annunciato tra gli ospiti della settima edizione – presenteranno insieme e introdurranno la proiezione de Le occasioni dell’amore, condividendo così con il pubblico uno dei loro più recenti lavori. L’attrice sarà inoltre protagonista di un incontro in piazza nell’ambito del format “Cinematografo Incontra”.

Tra i volti più autorevoli e riconoscibili del cinema contemporaneo, anche oltre i confini nazionali, Alba Rohrwacher porta con sé un percorso artistico di rara coerenza e un’intensità interpretativa che negli anni l’hanno resa una figura di riferimento per il cinema d’autore europeo. Le sue collaborazioni con alcuni dei principali registi italiani e internazionali e la capacità di dare corpo a personaggi complessi e profondamente umani ne definiscono il rilievo nel panorama attuale.

Pluripremiata, vincitrice, tra gli altri, di due David di Donatello e una Coppa Volpi alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’attrice ha costruito una filmografia che unisce prestigio artistico e riconoscimento pubblico, mantenendo sempre uno sguardo rigoroso e personale nella scelta dei progetti. La presenza di Alba Rohrwacher contribuisce così a consolidare il valore culturale del festival, rafforzandone il ruolo come spazio di incontro e riflessione sul cinema contemporaneo.

Alba Rohrwacher è una delle interpreti italiane più apprezzate a livello internazionale, capace di attraversare generi e stili con intensità, rigore e un’identità artistica inconfondibile. Diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, dal suo esordio nel 2004 ha lavorato – tra gli altri – con autori come Luca Guadagnino, Alice Rohrwacher, Saverio Costanzo, Laura Bispuri, Nanni Moretti, Daniele Luchetti, Marco Bellocchio, Pupi Avati, Silvio Soldini, Matteo Garrone, Giorgio Diritti, Gianni Zanasi, Emma Dante, Ginevra Elkann, Roberta Torre, Paolo Genovese, Arnaud Desplechin, Stéphane Brizé, Maggie Gyllenhaal, Pablo Larraín, Noah Baumbach, Isabelle Coixet. Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due David di Donatello, la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia, il CineMerit Award al Filmfest Munich, tre Nastri d’Argento, il Premio Monica Vitti come migliore attrice al Festival di Roma, due Globi d’oro e il Golden Swann al Cabourg Film Festival.