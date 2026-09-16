“Album – Brianza paesaggio aperto”, al via il calendario autunnale

Dal 20 settembre al 29 novembre un ricco calendario

Il progetto propone nuove occasioni per conoscere il territorio

MONTICELLO – Un autunno per scoprire la Brianza attraverso il paesaggio, la cultura e la creatività. È quello proposto da “Album – Brianza paesaggio aperto”, il progetto che porta in diversi Comuni del territorio esperienze culturali dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione di luoghi, borghi e scorci paesaggistici. Il calendario autunnale propone appuntamenti dal 20 settembre al 29 novembre 2026, tra passeggiate botaniche e percorsi storico-naturalistici, itinerari fotografici, incontri tra arte e letteratura, conferenze storiche, laboratori e uno spettacolo di burattini.

L’iniziativa è promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, capofila istituzionale, e da BRIG – Cultura e Territorio, con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding, Silea e Acinque nell’ambito del “Fondo Ambiente e Cultura”.

Il primo appuntamento è in programma domenica 20 settembre alle 15 in Piazza Per la Pace a Casatenovo, dove si terrà “Nasi di Zucca!”, laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 11 anni organizzato in occasione della Festa della Zucca e curato da Frasi Lunari. L’evento è gratuito.

Sabato 26 settembre alle 15 il calendario si sposta al Piccolo Museo Contadino di Bulciago con “Essenze del territorio: l’arte della distillazione delle piante”, laboratorio per la produzione di idrolato a cura di Erbe Italiane, rivolto ai partecipanti dai 16 anni in su.

Domenica 27 settembre sono invece previsti due appuntamenti. Alle 15 ad Airuno andrà in scena lo spettacolo di burattini per bambini “Cappuccetto nero” di Daniele Cenzon e Marcello Ricci, a cura di coop Liberi Sogni con Pro Loco Airuno e a ingresso gratuito. Alla stessa ora, a Villa Greppi di Monticello Brianza, è in programma “L’autunno a Villa Greppi tra storia, alberi e musica”, percorso guidato a cura di BRIG in collaborazione con Larix, con la musica di Oriente&SilviaSun.

Il mese di ottobre si apre sabato 3 con due iniziative. Alle 15, a Villa Greppi, il laboratorio artistico per bambini dai 5 agli 11 anni “Il bosco delle forme: un grande telo per Villa Greppi”, a cura di Lucia Colombo e BRIG. Alle 16.30, invece, l’Aula Magna “Fumagalli” di Sirtori ospiterà il primo appuntamento del ciclo “Pagine illustrate”, narrazione a due voci curata da Manuela Beretta e Ivano Gobbato e dedicata al rapporto tra arte e letteratura. Il primo incontro sarà “Andy Warhol e David Foster Wallace. Cultura pop”, seguito da un aperitivo a cura di Coop Solleva.

Il ciclo proseguirà sabato 24 ottobre alle 16.30 nella Sala civica “S. Pertini” di Osnago, con “Le piazze di De Chirico e le città invisibili di Calvino”, seguito da un aperitivo curato da Coop Solleva. L’ultimo appuntamento sarà sabato 28 novembre alle 16.30 a Villa Confalonieri di Merate, con “Il Grande Gatsby e l’art déco”.

Domenica 4 ottobre alle 10, a Villa Concordia di Robbiate, sarà invece la volta di “Gli alberi di Villa Concordia”, percorso botanico nel parco a cura di Larix. Per l’escursione sono consigliate scarpe comode.

Non mancheranno gli itinerari guidati arricchiti da laboratorio fotografico, curati da BRIG e dalla fotografa Matilde Castagna. Il primo è in programma sabato 17 ottobre alle 9 ad Airuno, con “Luce d’autunno tra borghi e colline”. Domenica 25 ottobre, sempre alle 9, l’appuntamento sarà a Montevecchia con “Montevecchia, paesaggi e orizzonti”. In questo caso sono indispensabili scarpe da trekking e borraccia d’acqua.

A novembre il programma propone una novità con il ciclo di conferenze storiche “Geografie del tempo”, curate da Daniele Frisco e dedicate alla storia dei fiumi, raccontati come luoghi di confine ma anche di scambio e incontro. Sabato 7 novembre alle 16.30, nella Sala Consiliare di Imbersago, si parlerà del Reno con “Storie di fiumi. Il Reno, cerniera di un continente”. Sabato 14 novembre, sempre alle 16.30, la Sala Consiliare di Paderno d’Adda ospiterà “Storie di fiumi. L’Adda, un confine che unisce”.

Il calendario si chiuderà con due laboratori. Domenica 15 novembre alle 10, nella Sala Civica di Villa Facchi a Casatenovo, l’artista Lucia Colombo e BRIG proporranno “Oltre il paesaggio: segni, trasparenze e colori per reinventare il paesaggio con l’acquerello”, rivolto ai partecipanti dai 16 anni. Domenica 29 novembre alle 15, allo Spazio Aperto di Osnago, sarà invece proposto il laboratorio di Caviardage® con tecnica cut-up “Aspettando il Natale. Fare spazio alla luce che cresce”, a cura di BRIG e Gaia Colombo, insegnante certificata del metodo Caviardage®.

Per tutti gli appuntamenti è prevista la prenotazione obbligatoria entro due giorni prima, attraverso il modulo disponibile sul sito di Villa Greppi, selezionando l’evento e seguendo il relativo link di prenotazione. L’ingresso prevede un contributo suggerito di 5 euro per il singolo evento e di 10 euro per gli appuntamenti arricchiti da aperitivo o merenda.

È inoltre disponibile la ALBUM CARD, al costo di 35 euro, che consente di partecipare a tutti gli eventi di un anno e comprende in omaggio la borsa di ALBUM.