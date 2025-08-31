“Album – Brianza paesaggio aperto”. Gli appuntamenti del mese di settembre

Mostra sul Risorgimento in Brianza, percorsi guidati, laboratori ed eventi tra musica e poesia

Il 5 settembre, il Convento della Misericordia di Missaglia apre la stagione con una serata sotto le stelle

MONTICELLO BRIANZA – Da un’affascinante serata sotto il cielo notturno a una mostra speciale che esplora il Risorgimento in Brianza attraverso lo sguardo della famiglia Greppi. E nel mezzo, un mese ricco di percorsi alla scoperta del territorio, laboratori creativi e performance poetico-musicali.

Dopo una breve pausa estiva, riprende con entusiasmo la ricca programmazione di Album – Brianza Paesaggio Aperto, un’iniziativa promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi (capofila istituzionale) e dall’associazione BRIG – Cultura e Territorio (direzione artistica), finanziata dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding, Silea e Acinque, nell’ambito del “Fondo Ambiente e Cultura”.

Un mese di settembre ricco di eventi, pensato per offrire un programma variegato, in grado di soddisfare diversi tipi di pubblico. “L’obiettivo resta quello di far riscoprire, attraverso le iniziative culturali, la bellezza della Brianza e il suo prezioso patrimonio storico, artistico e naturalistico” spiegano gli organizzatori.

A inaugurare la nuova stagione, il 5 settembre alle 20:30, un appuntamento speciale: il Convento della Misericordia di Missaglia ospiterà una serata dedicata al cielo notturno, con un affascinante percorso guidato alla scoperta delle costellazioni e delle meraviglie celesti. L’evento, organizzato da BRIG e coop PASO in collaborazione con la divulgatrice scientifica Eleonora Confalonieri e gli Astrofili di Villasanta, sarà arricchito da un piacevole picnic all’aperto.

Domenica 7 settembre, a partire dalle 15:30, in occasione della XXXV Settimana Agostiniana, l’Oratorio San Giovanni Bosco di Cassago Brianza ospiterà un laboratorio artistico-creativo per famiglie, ispirato ai libri di Hervé Tullet e curato da Liberi Sogni.

Con l’inizio di settembre, riprendono anche i percorsi guidati alla scoperta della Brianza. Sabato 13, alle 15, è in programma la passeggiata “Luci d’acqua: dalla diga di Robbiate al traghetto di Imbersago”, un itinerario storico e naturalistico organizzato da BRIG. L’evento include anche un laboratorio fotografico a cura della fotografa Matilde Castagna.

Il giorno successivo, l’appuntamento è a Cascina Maria di Paderno d’Adda, dove, alle 15:30, si riprende la creatività con un laboratorio di Caviardage® e la tecnica della piega, guidato da Gaia Colombo, insegnante certificata del metodo.

Il 18 settembre, invece, alle 18:30, si terrà l’ormai consueto appuntamento poetico-musicale in occasione del passaggio di stagione. Si tratta di “Equinox – Voci del mondo”, un’originale performance curata da Piccoli Idilli, che unisce lettura di poesie e musica dal vivo per celebrare il cambiamento di luce nel passaggio delle stagioni. Con la voce recitante di Filippo Ughi e degli altri partecipanti al progetto bilingue, accompagnata dalla musica di Marco Pagani, l’evento avrà luogo a Villa Mariani di Casatenovo. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione tramite Sms o WhatsApp al numero 338 3668167, fino a esaurimento posti.

Domenica 21 settembre, alle 15:, in occasione della Festa della Zucca, Piazza per la Pace di Casatenovo ospita un laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 11 anni, a cura di Frasi Lunari, dal titolo “Zucche super power. Libera il potere della zucca”.

Successivamente, dal 27 settembre al 12 ottobre (sabato 15-18 e domenica 10-13 / 14-18), il Granaio di Villa Greppi a Monticello Brianza accoglie la mostra imperdibile “I Greppi e il Risorgimento in Brianza”. Un percorso espositivo finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto “Fermenti culturali”, che racconta il sogno dell’Italia unita attraverso i racconti e gli scritti di Alessandro Greppi e di altri membri della sua famiglia, protagonisti di quel cruciale passaggio storico verso la nascita di una nuova Italia.

L’inaugurazione, fissata per venerdì 26 settembre alle 18:30, vedrà l’intervento musicale del Guitar Landscape Ensemble e si concluderà con un aperitivo a cura di coop PASO. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria.

In linea con il tema della mostra, l’ultimo appuntamento del mese si terrà sabato 27 settembre alle 17:30 a Villa Greppi, con “Per amor di patrie”, un reading di poesie che esplora il concetto di “patria” dal Risorgimento ai giorni nostri, attraversando diverse culture e parti del mondo.

L’evento, curato da Piccoli Idilli, vedrà la partecipazione di Filippo Ughi, accompagnato dalla musica della No Project Rock Band. “Lontano da ogni retorica nazionalista, il concetto di patria verrà esplorato nelle sue molteplici sfaccettature, riflettendo sulle “patrie” che ciascuno di noi porta nel cuore” concludono gli organizzatori.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti sulle attività, è possibile visitare il sito www.villagreppi.it/album