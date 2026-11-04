“Album – Brianza paesaggio aperto”, gli appuntamenti di novembre

Da Imbersago a Osnago, passando per Paderno d’Adda, Casatenovo e Merate

Cinque iniziative per scoprire il territorio attraverso esperienze culturali

MONTICELLO BRIANZA – Dalle storie dei grandi fiumi europei ai laboratori artistici, passando per il dialogo tra letteratura e illustrazione. “Album – Brianza paesaggio aperto” propone un novembre ricco di appuntamenti culturali, con iniziative diffuse in diversi Comuni del territorio brianzolo per riscoprire il paesaggio attraverso l’arte, la storia e la creatività.

Il progetto, promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, capofila istituzionale, insieme a BRIG – Cultura e Territorio, è sostenuto da Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding, Silea e Acinque, nell’ambito del Fondo Ambiente e Cultura. Un percorso che invita a conoscere il territorio e i suoi luoghi attraverso esperienze culturali capaci di valorizzarne il patrimonio paesaggistico.

La programmazione di novembre si apre con una novità: due conferenze curate da Daniele Frisco, dedicate alla storia di importanti fiumi europei, considerati non soltanto elementi geografici, ma anche luoghi di confine, incontro e scambio tra culture.

Il primo appuntamento è in calendario per sabato 7 novembre alle 16.30, nella Sala Consiliare di Imbersago, con l’incontro “Storie di fiumi. Il Reno, cerniera di un continente”. Una settimana più tardi, sabato 14 novembre alle 16.30, la Sala Consiliare di Paderno d’Adda ospiterà il secondo approfondimento, intitolato “Storie di fiumi. L’Adda, un confine che unisce”.

Dalla storia si passerà alla sperimentazione artistica. Domenica 15 novembre alle 10, la Sala Civica di Villa Facchi, a Casatenovo, ospiterà il laboratorio “Oltre il paesaggio: segni, trasparenze e colori per reinventare il paesaggio con l’acquerello”. Il workshop, curato dall’artista Lucia Colombo insieme a BRIG, è rivolto ai partecipanti dai 16 anni in su e propone di esplorare il paesaggio attraverso segni, colori e trasparenze.

Spazio poi alla letteratura e all’arte con il ritorno di “Pagine illustrate”, la narrazione a due voci curata da Manuela Beretta e Ivano Gobbato, che intreccia linguaggi e suggestioni visive. L’appuntamento, ultimo dell’anno per la rassegna, è fissato per sabato 28 novembre alle 16.30 a Villa Confalonieri, a Merate. Al centro dell’incontro ci sarà “Il Grande Gatsby e l’art déco”, un percorso dedicato al dialogo tra il celebre romanzo e lo stile artistico che ha caratterizzato un’epoca.

A chiudere il calendario sarà un laboratorio dedicato alla tecnica del Caviardage®, nella sua variante cut-up. “Aspettando il Natale. Fare spazio alla luce che cresce” è il titolo dell’iniziativa in programma domenica 29 novembre alle 15, allo Spazio Aperto di Osnago. Il laboratorio, rivolto a persone dai 16 anni in su, è curato da BRIG insieme a Gaia Colombo, insegnante certificata del metodo Caviardage®, e accompagnerà i partecipanti in un’esperienza di sperimentazione creativa in vista delle festività natalizie.

Per tutti gli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione, da effettuare entro due giorni prima dell’evento attraverso il modulo disponibile sul sito www.villagreppi.it/album, selezionando l’iniziativa desiderata e cliccando sul relativo link.

L’ingresso prevede un contributo suggerito di 5 euro. È inoltre disponibile l’ALBUM CARD: al costo di 35 euro consente di partecipare a tutti gli eventi di un anno e comprende in omaggio la borsa di ALBUM.