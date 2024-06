“Album – Brianza paesaggio aperto”, nuovi eventi dal 14 giugno al 6 luglio

Teatro, conferenze, percorsi guidati alla scoperta della Brianza lecchese

MONTICELLO BRIANZA – Prosegue con tre nuove settimane di eventi “Album – Brianza paesaggio aperto“, il progetto che unisce la promozione del paesaggio e delle bellezze storico – artistiche della Brianza lecchese all’organizzazione di eventi culturali. Un’iniziativa promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi (capofila istituzionale) e dall’Associazione Brig – cultura e territorio (direzione artistica), finanziata da Lario Reti Holding in partnership con Fondazione Comunitaria del Lecchese nell’ambito del “Fondo per lo Sviluppo del territorio provinciale lecchese. Interventi in campo storico – artistico e naturalistico” e che dal 14 giugno al 6 luglio torna a proporre un articolato cartellone.

“Siamo molto felici – commenta Laura Caspani, presidente di Brig cultura e territorio – di poter proseguire con il progetto ‘Album – Brianza paesaggio aperto’ e questo lo dobbiamo alla volontà dei sindaci dei circondari del Meratese e del Casatese, di Lario Reti Holding e di Fondazione comunitaria del Lecchese, che a fronte dei buoni risultati avuti in questi anni hanno deciso di sostenere la continuità del progetto. Una decisione che ci permette di proseguire nel solco di quanto fatto fino ad ora, continuando a promuovere il territorio della Brianza lecchese attraverso il filo conduttore della figura di Alessandro Greppi. Un programma come sempre articolato, che apre luoghi suggestivi e che li anima con diverse forme d’arte, dal teatro alla poesia, dalle conferenze di storia dell’arte ai percorsi guidati alla scoperta del territorio”.

“A inaugurare il calendario di questa stagione è la prima di due conferenze divulgative a cura della storica dell’arte Manuela Beretta di Brig, dedicate alla pittura nata e ispirata dalla dolcezza e dalla potenza del nostro territorio. Venerdì 14 giugno alle ore 17, nella sala consiliare di Imbersago, si parla di Ennio Morlotti e della sua pittura dedicata all’Adda e alla Brianza, mentre ci si dà appuntamento il venerdì successivo (il 21 alle ore 17) a Villa Concordia di Robbiate per l’approfondimento dedicato alla Brianza dipinta tra fine Ottocento e inizio Novecento, partendo da Emilio Gola fino a Giovanni Segantini – continuano gli organizzatori dell’evento -. Tornano, in questo nuovo mese di eventi, le narrazioni intorno ai libri di e con Ivano Gobbato. Due, nello specifico, gli appuntamenti, seguiti sempre da un aperitivo a cura di Solleva: sabato 15 giugno alle ore 17 (biblioteca di Cremella) si parla de ‘La mia famiglia e altri animali’ di Gerald Durrell, mentre sabato 22 giugno alle ore 17 a Missaglia (convento della Misericordia) tocca a ‘L’uomo che piantava gli alberi’ di Jean Giono. Due opere, queste, che sono un inno alla natura, alla sua magnificenza”.

“Protagonista il teatro, invece, il 17 e il 20 giugno, con due performance che saranno precedute da una visita guidata al luogo a cura di Brig. Grazie alla collaborazione con Piccoli Idilli, lunedì 17 alle ore 21 il convento della Misericordia di Missaglia accoglie “Iki”, spettacolo di teatro-danza di e con Daria Menichetti e Francesco Manenti. Un viaggio nella dimensione fisica e spirituale della morte attraverso la danza di due anime che entrano in un’altra dimensione. Il 20, con doppio turno alle ore 20.30 e alle ore 21.15, la chiesetta di Santa Margherita di Casatenovo ospita, invece, ‘Iliostasi – solstizio d’estate. Miscellanea di poesia’: Filippo Ughi, voce recitante, e Marco Pagani, musica dal vivo, propongono poesie che mettono in ascolto di un momento magico come il solstizio d’estate – continuano gli organizzatori -. E sempre la poesia è protagonista anche dell’evento in programma per domenica 23 giugno alle ore 15 a Villa Greppi di Monticello Brianza: ‘Poetrips. Parole fuori dal comune’ di e con Alice Bertolasi, Francesca Ferraro, Ivan Iotti e Luca Tagliabue. Un percorso, questo, basato sull’interazione tra il pubblico e giovani poeti e che diventa per ogni partecipante un’esperienza unica, in uno scambio reciproco di sensazioni e suggestioni”.

“Album” è anche occasione per lasciarsi guidare in percorsi alla scoperta del territorio: in programma per venerdì 28 e sabato 29, infatti, due itinerari guidati storico-artistici e paesaggistici con laboratorio fotografico a cura di Brig e della fotografa Matilde Castagna, per imparare a “guardare” il paesaggio e a fermarlo con uno scatto. Il primo dei due, fissato per il 28 alle ore 17, ha per protagonista “Mondonico, terra di artisti”, frazione di Olgiate Molgora, mentre il 29 alle ore 17 si raggiunge Paderno d’Adda, paese che ha cambiato volto grazie alle opere di un famoso muralista. Chiusura di programma affidata, infine, al laboratorio di improvvisazione teatrale “Chez Bagonzo. Entodelizie da tutto il mondo”, in programma per il 6 luglio alle ore 16 nel Parco Matteotti di Osnago. Un’animazione teatrale interattiva di e con Gigi Maniglia e Maurizio Rocca, destinata a bambini dai 5 agli 11 anni e alle loro famiglie.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente attraverso il modulo disponibile sul sito www.villagreppi.it/album (scegliere l’evento e cliccare sul link di prenotazione)