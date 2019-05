Alessandro Robecchi e Andrea Tarabbia alla Libreria Volante di Lecco

I due autori presentano i loro ultimi lavori in libreria a Lecco

Una settimana di appuntamenti da non perdere

LECCO – Alessandro Robecchi con “I tempi nuovi” e Andrea Tarabbia con “Madrigale senza suono”: due grandi scrittori ospiti de La Libreria Volante per presentare le loro ultime fatiche letterarie.

Un nuovo noir avvincente per il primo dei due scrittori; un tuffo tra Cinque e Seicento per il secondo, alla scoperta di una personaggio misterioso e poliedrico come Carlo Gesualdo da Venosa.

In un mese di maggio ricchissimo di appuntamenti per la libreria di via Bovara, la settimana in arrivo ha in calendario, come detto, due presentazioni da non perdere: “due autori – come sottolinea Serena Casini, titolare della Libreria lecchese – che sono due certezze per i nostri lettori: Andrea Tarabbia, il Carrère italiano e profondo conoscitore della cultura russa, con un romanzo tagliente che lascia senza fiato e Alessandro Robecchi, dalla viva intelligenza che amiamo dai tempi di Radio Popolare e che abbiamo imparato ad adorare anche come brillante giallista”.

“I tempi nuovi” di Robecchi

Si parte con Alessandro Robecchi, che dopo il grande successo di “Follia maggiore” lunedì 20 maggio alle 21 torna a La Libreria Volante per parlare di un romanzo con protagonista l’investigatore per caso Carlo Monterossi. Edito da Sellerio, “I tempi nuovi” è un noir che ancora una volta trova nella città di Milano la sua ambientazione: in una metropoli avvelenata dai tempi nuovi a cui tutti si adeguano, uno studente modello viene ucciso con un colpo alla tempia, mentre un uomo svanisce nel nulla.

Il primo dei due viene trovato morto nella sua utilitaria: le mani legate al volante, un colpo precisissimo alla testa, i pantaloni abbassati; il secondo, scomparso nel nulla, sarà oggetto di ricerche per la neonata agenzia investigativa di Oscar Falcone, amico di Monterossi.

“Autore televisivo di una trasmissione di enorme successo, che gli ha dato fama e soldi ma che lui odia per quello che è diventata, spazzatura, cinismo, speculazione, simbolo dei simboli dei tempi nuovi, (Monterossi) – si legge nella quarta di copertina – partecipa e osserva”, prende parte a un intreccio di piste, indizi, vite, dove “gli inseguiti possono diventare inseguitori, i giocatori pedine, i traditori traditi a loro volta”.

Dopo il gruppo di lettura per genitori di mercoledì 22 alle 21 (con protagonista “Eccomi! Tu Chi Sei? di Jesper Juul”) e la lettura animata a cura dei librai volanti e dedicata a bimbi dai due anni e mezzo in su (sabato 25 alle 16.30.

Tarabbia e il suo “Madrigale senza suono”

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata), alle 18 di sabato tocca al secondo grande ospite della settimana. Vincitore, nel 2016, del Premio Manzoni con “Il giardino delle mosche”, Andrea Tarabbia torna a Lecco per parlare del suo ultimissimo lavoro. Si tratta di “Madrigale senza suono” (Bollati Boringhieri editore), un romanzo che conduce il lettore a cavallo tra Cinque e Seicento, che parte da fatti storici e che ha per protagonista Gesualdo da Venosa, principe madrigalista costretto dalle convenzioni del tempo ad assassinare la moglie per vendicare onore e tradimento.

Un atto efferato, forte e crudo, dal quale scaturirà, però, il genio artistico di Gesualdo: “è lì, nel sangue e nel tormento, che Andrea Tarabbia – si legge nella presentazione del romanzo – intinge il suo pennino e trascina il lettore in un labirinto. Questa storia (…) scollina i secoli e arriva fino al nostro oggi, si spinge fino a lambire i confini noti eppure sempre imprendibili tra delitto e genio”.

Per ulteriori informazioni: La Libreria Volante, via Bovara 30 – Lecco | t. 0341 1840524 | info@lalibreriavolante.it | www.lalibreriavolante.it.