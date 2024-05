Alla scuola della Nostra Famiglia a Lecco c’è una mostra speciale da visitare

Mostra visitabile da tutti fino al 31 maggio

Le insegnanti: “Ci sembrava bello fare incontrare i nostri alunni con i compagni di altre scuole del comprensivo di Lecco 3”

LECCO – La mostra, nata dal desiderio di partecipare al concorso indetto dal Museo di Garlate per la creazione di una mascotte, ha preso vita grazie all’impegno delle insegnanti della scuola all’interno del centro La Nostra Famiglia di Lecco. Utilizzando il materiale fornito dal museo, le insegnanti lo hanno adattato in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), rendendolo accessibile a tutti gli studenti.

Il progetto si è presto trasformato in un’iniziativa condivisa, coinvolgendo non solo gli alunni della scuola del centro La Nostra Famiglia, ma anche gli studenti delle scuole del comprensivo Lecco 3. “Molti pensano che il centro sia solo un luogo di riabilitazione – raccontano le insegnanti – invece, al secondo piano c’è una scuola diurna che fa parte a tutti gli effetti del comprensivo di Lecco 3. Con questa mostra ci è sembrato bello fare incontrare i nostri alunni con i compagni di altre scuole del comprensivo”.

L’evento, che si sta rivelando un successo, è il primo di tale portata organizzato dalla scuola. La mostra, situata sotto i portici del centro La Nostra Famiglia in via Belfiore 49, è aperta a tutti fino al 31 maggio, con orari dalle 9:00 alle 15:45. Durante la settimana sono attesi circa 200 alunni della prima e seconda scuola primaria e dell’infanzia.

L’inaugurazione della mostra, avvenuta lunedì, ha già visto una significativa affluenza di bambini e la partecipazione di importanti figure istituzionali. Tra i presenti c’erano Maria Pia Riva, dirigente del comprensivo, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, l’assessore all’Istruzione Emanuele Torri e la vicesindaco di Garlate Pierangela Maggi. Quest’ultima, sabato scorso, ha premiato con una menzione speciale gli alunni della scuola primaria La Nostra Famiglia presso il Museo di Garlate.

La mostra rappresenta un’opportunità straordinaria per dimostrare il valore dell’inclusione e della partecipazione attiva dei bambini disabili, promuovendo una maggiore consapevolezza e integrazione all’interno della comunità scolastica e cittadina. Un evento che non solo mette in luce il talento e l’impegno degli alunni, ma che ribadisce l’importanza di offrire a tutti i bambini, indipendentemente dalle loro abilità, l’opportunità di esprimersi e di essere protagonisti delle proprie esperienze educative.