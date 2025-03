Alla Torre Viscontea la mostra di Emergency sulla maternità nella valle del Panjshir

L’esposizione, allestita nel polo museale lecchese dal 8 al 30 marzo, fa parte del calendario delle mostre del Comune di Lecco

LECCO – Venerdì 7 marzo alle 18 in Torre Viscontea sarà inaugurata la mostra “Afghana. Reportage dal Centro di maternità di Emergency nella valle del Panjshir”, ideata e promossa da Gruppo Emergency Lecco e Merate, a cura di Virginia Vicario.

L’esposizione, allestita nel polo museale lecchese dal 8 al 30 marzo, fa parte del calendario delle mostre del Comune di Lecco ed è realizzata in collaborazione con il Sistema Museale Urbano Lecchese.

La mostra fotografica, composta da 25 fotografie e 25 pannelli didascalici, esplora le storie di alcune donne afghane e dei loro bambini, mettendo in luce sfide e speranze di una popolazione che affronta condizioni difficili, tra cui storie di ragazze che hanno potuto realizzare il sogno di diventare infermiere e dottoresse. Le foto esposte, scattate dalla fotografa Laura Salvinelli con i testi di Virginia Vicario, appartengono ad un reportage realizzato nel Centro maternità di Emergency ad Anabah, nella valle del Panjshir in Afghanistan.

Il Centro di maternità, avviato nel 2003, non riguarda soltanto la prevenzione e l’assistenza sanitaria, ma è anche un polo formativo per il personale afghano, tutto al femminile. Le foto di Laura Salvinelli per Emergency ci conducono in un’oasi protetta di donne per le donne. Qui lo staff locale e le pazienti possono dedicarsi a sé: le prime trovano nello studio e nel lavoro un’autostima insperata, nonché un importante ruolo sociale. Le seconde, libere dalle pressioni esterne (i parenti non sono ammessi), vivono un momento di libertà inaspettata. All’esterno, i resti dei carri armati distrutti testimoniano le guerre che hanno martoriato il paese.

Malgrado il ritorno dei talebani quest’oasi resiste: Emergency non se n’è mai andata e le donne continuano a studiare e a lavorare qui.

Così l’assessora alla cultura Simona Piazza: “Un’importante mostra, in occasione della giornata Internazionale della donna, che portiamo in città grazie alla collaborazione con Emergency, per far aprire un dialogo sulla condizione della donna afghana e, in particolar modo, sull’intervento che Emergency sta facendo a loro favore in Afghanistan. L’otto marzo porta con sè riflessioni importanti sulle donne e sui loro diritti e, l’utilizzo dell’arte fotografica, può essere un ottimo strumento per omaggiarle e riportarle al centro. Ringraziamo Emergency anche per l’impegno costante e quotidiano nella gestione di strutture sanitarie, centri di riabilitazione e posti di primo soccorso in diverse parti del mondo, rendendo concreta la promozione di una cultura di pace e solidarietà nel rispetto dei diritti umani”.

Laura Salvinelli è una fotografa e reporter italiana, nata nel 1960, che ha iniziato a lavorare in questo ambito nel 1982, inizialmente attratta dalla leggerezza e dalla bellezza. È stata una fotografa di scena per il cinema e ha scattato ritratti di attori e musicisti. Nel 1989 ha iniziato a viaggiare in Asia, e da allora lavora anche come fotoreporter e reporter. Dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, ha deciso di dedicare il suo lavoro alla fotografia sociale, collaborando con organizzazioni umanitarie per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione attraverso mostre, calendari, libri e reportage per la stampa. Laura Salvinelli definisce il suo lavoro “reportrait”, una fusione tra il ritratto e il reportage umanitario.

La mostra, ad ingresso libero, sarà visibile dall’8 al 30 marzo in Torre Viscontea (Piazza XX Settembre 3 – Lecco) con i seguenti orari: giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.

Per maggiori informazioni scrivere a biblioteca.musei@comune.lecco.it – palazzopaure@comune.lecco.it o chiamare uno dei seguenti numeri: 0341 282396 – 0341 286729 – 0341 48102