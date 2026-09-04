“Alle radici del cuore”: Lorenzo Gabanizza presenta il suo nuovo volume

Giovedì 10 settembre in biblioteca la presentazione del nuovo volume

Una raccolta dedicata alla natura, alla memoria e al rapporto con il territorio

LECCO – La poesia torna a raccontare Pasturo e il suo legame profondo con il territorio. Giovedì 10 settembre, alle 18, la biblioteca civica “Uberto Pozzoli” ospiterà un incontro con lo scrittore e poeta Lorenzo Gabanizza, che presenterà il suo nuovo volume “Alle radici del cuore – nuove liriche pasturesi”.

La serata sarà l’occasione per conoscere una raccolta poetica fortemente radicata nei luoghi e nella natura di Pasturo, ma anche per approfondire il rapporto dell’autore con la figura di Antonia Pozzi, presenza centrale nella storia culturale e poetica del territorio.

Nelle liriche di Gabanizza emergono alcuni dei temi più legati all’esperienza umana: la natura, il tempo, la memoria, la vita e la morte. Un percorso che si sviluppa attraverso un ideale dialogo con la poesia di Pozzi e con quei paesaggi che hanno rappresentato per la poetessa una fonte importante di ispirazione.

Il volume ha già ottenuto un importante riconoscimento: “Alle radici del cuore – nuove liriche pasturesi” ha infatti ricevuto il Premio speciale della Presidenza al concorso nazionale “Antonia Pozzi – per troppa vita che ho nel sangue”. Un risultato che valorizza ulteriormente il legame tra l’opera di Gabanizza, la poetica di Pozzi e i luoghi di Pasturo.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Cinzia Bettega, che evidenzia l’importanza di sostenere gli artisti capaci di raccontare e valorizzare il territorio attraverso la propria opera.

“È sempre un piacere incontrare e rilanciare un artista che valorizza nelle sue opere il nostro territorio», sottolinea Bettega, ricordando come il lavoro di Gabanizza approfondisca «il dialogo tra la poesia e il contesto naturale, in sintonia con la sensibilità coinvolgente delle opere di Antonia Pozzi”.

L’appuntamento rappresenterà quindi anche un momento di divulgazione e valorizzazione della memoria culturale del territorio, attraverso una raccolta poetica che mette al centro il rapporto tra l’uomo, la natura e i luoghi del cuore.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0341 481122 oppure scrivere a biblioteca@comune.lecco.it.