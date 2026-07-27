“Alle radici del cuore”: Lorenzo Gabanizza torna con il secondo volume della trilogia dedicata ad Antonia Pozzi

Dopo “La vita attutita”, Gabanizza prosegue il suo percorso poetico dedicato ad Antonia Pozzi

Il nuovo libro è in uscita a fine luglio per VJ Edizioni

PASTURO – Dopo il riconoscimento ottenuto con “La vita attutita”, Lorenzo Gabanizza prosegue il suo percorso poetico dedicato ad Antonia Pozzi con “Alle radici del cuore”, secondo volume della trilogia che sarà pubblicato a fine luglio da VJ Edizioni.

Il nuovo libro arriva dopo il successo del primo capitolo, insignito del Premio della Presidenza al Concorso Letterario Internazionale Antonia Pozzi, e si presenta già con un nuovo importante riconoscimento: la Menzione d’onore nella più recente edizione dello stesso concorso, confermando la continuità e il valore del progetto letterario dell’autore.

“Alle radici del cuore” rappresenta il secondo movimento di una trilogia che assume la forma di un itinerario interiore. La figura di Antonia Pozzi non viene proposta come semplice riferimento biografico o letterario, ma come presenza viva, capace di guidare la ricerca poetica verso le origini della memoria, dell’amore e della parola.

L’opera è arricchita dalla Premessa di Cristiana Dobner, che offre una lettura spirituale e profonda del testo, e dalla Prefazione di Tiziana Altea, dedicata alla dimensione affettiva e poetica da cui nasce il volume. Due contributi che accompagnano il lettore nell’interpretazione di un’opera costruita come parte di un più ampio percorso narrativo e poetico.

L’intera trilogia viene infatti concepita dall’autore come una vera e propria architettura interiore, nella quale ogni volume rappresenta una tappa di un cammino verso la verità emotiva e spirituale che anima la scrittura.

Poeta e romanziere, Lorenzo Gabanizza affianca all’attività letteraria un rigoroso lavoro di ricerca storica sulla vita e sull’opera di Antonia Pozzi, attualmente in corso presso archivi e centri di studio italiani.

“Alle radici del cuore” sarà disponibile a partire dalla fine di luglio 2026 per VJ Edizioni. Il numero di pagine e il prezzo di copertina saranno comunicati dall’editore al momento dell’uscita.