“Alone-Together”, due artiste lecchesi raccontano la solitudine al Fatebenefratelli

L’esposizione sarà visitabile dal 24 ottobre al 15 novembre 2026

In programma anche un laboratorio condiviso

VALMADRERA – La solitudine come esperienza personale, ma anche come condizione condivisa da molti giovani nella società contemporanea. È da questa riflessione che nasce “Alone – Together”, la mostra di Beatrice Valessina ed Elisa Veronelli, in programma dal 24 ottobre al 15 novembre 2026 allo Spazio Espositivo del Centro Fatebenefratelli di Valmadrera, in via Fatebenefratelli 6.

L’iniziativa è promossa da Lumis Arte, in collaborazione con il Comune di Valmadrera, con il sostegno di Acinque e il patrocinio della Provincia di Lecco. L’inaugurazione è fissata per sabato 24 ottobre alle 17.

L’esposizione mette a confronto le ricerche creative di due artiste lecchesi, Valessina, nata a Lecco nel 1997, e Veronelli, nata nel 1991. Amiche e componenti del gruppo artistico Teste d’Idra, le due autrici daranno vita a un dialogo attraverso linguaggi espressivi differenti, utilizzando l’arte per dare forma alla propria interiorità, ai pensieri e agli interrogativi del presente.

Al centro del percorso espositivo c’è la solitudine, tema che attraversa l’esperienza di numerose artiste e di tanti giovani. La mostra intende esplorare la possibilità di trasformare questo sentimento in un’occasione di espressione creativa e confronto, facendo dell’arte uno spazio in cui esperienze individuali possono incontrarsi e aprirsi al dialogo.

L’appuntamento inaugura anche Alone, il progetto ideato da Lumis Arte e dal Comune di Valmadrera per valorizzare il lavoro delle artiste lecchesi under 35, offrendo loro un riconoscimento istituzionale e nuove opportunità per far conoscere la propria ricerca. L’iniziativa punta inoltre a dare continuità alle attività culturali dello Spazio Espositivo del Centro Fatebenefratelli, coinvolgendo la comunità locale e gli appassionati d’arte della provincia.

Durante il periodo della mostra sarà possibile visitare l’esposizione il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19, mentre il sabato l’apertura è prevista dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Sono inoltre in programma due aperture straordinarie, domenica 25 ottobre e domenica 15 novembre, dalle 14 alle 17, con la presenza delle artiste e/o dei curatori di Lumis Arte.

Un momento di partecipazione diretta è previsto per sabato 14 novembre alle 15, quando Valessina e Veronelli proporranno una pratica artistica condivisa aperta ad artiste e artisti, creatrici e creatori, appassionati d’arte e di didattica. L’attività riprenderà i temi della mostra, offrendo ai partecipanti l’occasione di confrontarsi attraverso un’esperienza creativa comune.

Il progetto Alone proseguirà con altre due tappe, ampliando la riflessione sul rapporto tra solitudine, arte e natura e aprendosi al dialogo con il vicino Orto Botanico “Riccardo Villa” di Valmadrera.

La seconda iniziativa, prevista per l’inizio del 2027, sarà “Solitarie Nature. Fotografie e opere di Sara Invernizzi, Ludovica Marino, Laura Selvatici”, dedicata all’incontro tra sensibilità artistiche e mondo naturale.

La terza tappa sarà invece “Diario dall’Orto. Ecosistema artistico di Alice Galli”, progetto ideato dall’artista lecchese Alice Galli e realizzato in collaborazione con tre classi della scuola primaria Leopardi di Valmadrera. Il percorso, indicato nel programma per maggio-giugno 2026, dovrà essere coordinato con la successione temporale delle altre tappe, considerato che la mostra Alone – Together si svolge nell’autunno dello stesso anno.

Per informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Valmadrera, comune.valmadrera.lc.it, e quello dell’associazione Lumis Arte, lumis-arte.jimdosite.com.