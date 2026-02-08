Alpinismo e avventura: Alessandra Prato racconta il Kirghizistan a Lecco

La giovane alpinista milanese presenta la sua prima spedizione con apertura di nuova via

Venerdì 13 febbraio alla sede OUEI Lecco

LECCO – La OUEI Lecco ospiterà venerdì 13 febbraio 2026, alle 21.00, una serata speciale con la giovane alpinista milanese Alessandra Prato, che racconterà le sue avventure verticali sulle pareti inviolate del Kirghizistan. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Milanese di nascita, Alessandra ha scoperto la passione per l’arrampicata grazie a una piccola palestra di Sesto San Giovanni e ai corsi organizzati dal CAI in alpinismo, ghiaccio, scialpinismo e cascate. Laureata in astrofisica e appassionata di cinema e arte, nel 2023 ha fatto parte del “CAI Eagle Team” insieme a Camilla Reggio, sua compagna nell’apertura di una nuova via in Kirghizistan, candidata al Piolet d’Or.

Il video “Messy Dreamers” documenta la loro prima spedizione insieme, mostrando l’esplorazione e la sfida di aprire una nuova via in un territorio remoto, tra scoperte, difficoltà e panorami mozzafiato.

La serata si terrà presso la sede UOEI di Lecco in corso Promessi Sposi 23/N. La sede è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle ore 21.00 per chi volesse ricevere maggiori informazioni o unirsi al gruppo.