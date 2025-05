Anche Malgrate partecipa all’iniziativa “L’ultimo giorno di Gaza”

Una mostra, musica, un film e il collegamento diretto a Gaza: questa la serata organizzata da Libera Resistenza

Grazie all’evento sono stati raccolti 490 euro

MALGRATE – Anche Malgrate ha partecipato alla mobilitazione europea per la Palestina “L’ultimo giorno di Gaza“, tenutasi lo stesso giorno della giornata dell’Europa, il 9 maggio. Nella Sala Nuovo Convegno della città si è infatti svolto un toccante evento dedicato alla “terra degli ulivi” organizzato dall’associazione Libera Resistenza Lecco.

Grazie all’allestimento della mostra “HeART for Gaza“, curato da Paola Cucchetti di Watermelon Friends Italia, un nutrito pubblico ha potuto vedere i disegni dei bambini di Gaza e commuoversi di fronte all’orrore del genocidio. In sottofondo l’esposizione è stata accompagnata dalla musica composta da Kamanam, Mirko Navo Zucchelli, che ha conferito ancor maggiore intensità all’iniziativa.

Durante la serata Malgrate si è collegata in diretta da Gaza grazie a Mohammed Timraz, uno dei due ideatori del progetto, che ha descritto la situazione attuale di questo martoriato territorio e ha risposto alle domande del pubblico. Questa parte di serata è visibile a questo link.

A seguire è stato proiettato il film “Dove gli ulivi piangono“, girato per la maggior parte in Cisgiordania, un territorio che da decenni vive una realtà fatta di soprusi, distruzione, morte: una realtà di vera occupazione coloniale. Oltre alla percezione della violenza e di quanto sia estrema la condizione esistenziale in Palestina, il film porta a profonde riflessioni su quanto questo dolore avvolga tutte le persone coinvolte, i palestinesi per la violenza quotidiana che subiscono, ma anche gli israeliani: quale madre può auspicare che i propri figli fin da bambini vengano educati all’odio?

Paola Cucchetti scrive: “Grazie alla serata di venerdì 9 maggio, organizzata da Libera Resistenza Lecco in collaborazione con Watermelon Friends Italia, la mostra HeART of Gaza è stata esibita e accompagnata dalle note musicali di Kamanam. Una serata partecipata da molte persone che speriamo che con la testimonianza di Mohammed Timraz in diretta dalla Striscia di Gaza e la visione del documentario “Where Olive Trees Weep” abbiano acquisito una consapevolezza maggiore di quanto si sta consumando nei Territori palestinesi occupati. Grazie alla partecipazione di tutti verranno donate alle famiglie e alla campagna di raccolta fondi “We are Not Alone” un totale di 490 euro”.