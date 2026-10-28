Andrea Pauletto presenta “Furgonauta” a Peregolibri

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foto archivio

Una storia di turni notturni, sfruttamento e fragilità personali

Venerdì 30 ottobre alle 18 alla libreria Peregolibri di Barzanò

BARZANÒ – Una vita scandita dai turni di lavoro, dalle notti alla guida e dalla difficoltà di trovare uno spazio al di fuori della strada. È quella raccontata in Furgonauta”, il romanzo di Andrea Pauletto, vincitore del Premio Calvino 2025, che sarà presentato venerdì 30 ottobre, alle 18, alla libreria Peregolibri di Barzanò. A dialogare con l’autore sarà Riccardo Rossi.

Il libro si inserisce nel filone della narrativa working class e porta al centro una figura spesso invisibile: un autista di furgoni, la cui quotidianità è dominata dai ritmi della logistica, dalla pressione del tempo e dal logoramento fisico e mentale di chi trascorre le notti al volante.

In un’Italia notturna fatta di svincoli, autogrill e centri di smistamento, il protagonista si muove tra i carichi di Malpensa e la solitudine dei parcheggi, seguendo le indicazioni incessanti di un responsabile senza volto che comunica le nuove destinazioni. Tra rassegnazione e rabbia, cerca di fare i conti con ossessioni e paranoie, mentre il fantasma di una dipendenza passata continua a incombere sulla sua vita.

La compagna Marika e il piccolo Aurelio rappresentano il miraggio di una famiglia serena, difficile da raggiungere quando il lavoro occupa ogni spazio fisico e mentale. Incapace di abbandonare quella routine, il protagonista cerca una via di fuga in una relazione impossibile con Viola, la barista di una tavola calda lungo il tragitto, e nel sogno di un mitico Paradiso oltre confine.

Con una scrittura cruda e feroce, Pauletto racconta lo sfruttamento lavorativo e le condizioni di chi lavora lontano dagli occhi degli altri, di notte, tra periferie anonime e viaggi estenuanti. Al tempo stesso, restituisce un ritratto intimo e commovente di un uomo che, sulla strada, tenta di non smarrire se stesso.

La giuria del Premio Calvino ha riconosciuto nel romanzo “uno sguardo inedito e necessario sulle pieghe oscure del mondo del lavoro odierno”. Anche Claudia Durastanti ne ha sottolineato la capacità di coniugare precisione narrativa, contemplazione e dolcezza in un contesto dominato dalla durezza del lavoro e della strada.

Christian Raimo, invece, ha descritto Furgonauta come un’opera che mostra “la disgregazione della coscienza di classe nell’era della logistica frammentata”, attraverso uno sguardo insieme ironico, disperato e lucido.

Nato nel 1982 in Brianza e residente in provincia di Como, Andrea Pauletto ha una formazione tecnica e lavora come trasportatore notturno per quattro giorni alla settimana. Il resto del tempo lo dedica alla lettura e alla scrittura. Ha pubblicato racconti su diverse riviste letterarie e scritto e interpretato il monologo teatrale Mia. Con Furgonauta ha vinto nel 2025 la 38ª edizione del Premio Calvino.

L’incontro a Peregolibri sarà l’occasione per approfondire un romanzo che racconta il lato meno visibile del lavoro contemporaneo e la ricerca, anche nelle condizioni più difficili, di un modo per non perdere ciò che resta di sé.

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