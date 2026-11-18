Al Cinema di Bellano l’anteprima della fiction tratta dai romanzi dello scrittore bellanese, in onda dal 24 novembre su Rai Uno

“Ho visto i miei personaggi lasciare le pagine dei libri e diventare persone in carne e ossa”

BELLANO – Dalle pagine dei romanzi al piccolo schermo, dalle storie di un paese affacciato sul lago di Como alle case di milioni di italiani. Per Bellano e per Andrea Vitali è arrivato un momento speciale: la presentazione di “Una finestra vista lago”, la nuova fiction di Rai 1 ispirata a quattro romanzi dello scrittore bellanese. Un traguardo che rappresenta non soltanto un riconoscimento alla sua carriera letteraria, ma anche un’importante occasione di visibilità per il paese e per il territorio lariano.

L’anteprima si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 17 novembre, al Cinema di Bellano, dove il pubblico ha potuto assistere alla proiezione della prima puntata, “Nome d’arte Doris Brilli”, della durata di 100 minuti. Una sala gremita ha accolto gli ospiti della presentazione, tra emozione, applausi e la curiosità di vedere finalmente prendere forma sullo schermo i personaggi che da anni accompagnano i lettori di Vitali.

Alla presentazione sono intervenuti lo scrittore Andrea Vitali, il regista Marco Pontecorvo, l’attrice Giulia D’Aloia, il sindaco Antonio Rusconi, l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso e il sottosegretario regionale Mauro Piazza. Assente giustificato Antonio Folletto, protagonista della fiction nel ruolo del maresciallo Ernesto Maccadò: l’attore, come spiegato durante l’incontro, si trovava accanto alla compagna in procinto di partorire.

La serie debutterà martedì 24 novembre in prima serata su Rai 1 e RaiPlay, portando sullo schermo le atmosfere, i personaggi e le vicende nate dalla fantasia di Vitali, profondamente radicate nella storia e nell’identità di Bellano.

Andrea Vitali ha raccontato con il suo consueto umorismo l’esperienza di vedere trasformati in immagini e interpretazioni i protagonisti dei propri romanzi. Lo scrittore ha esordito scherzando sul rapporto con il regista Marco Pontecorvo: “Ci eravamo messi d’accordo prima di insultarci a vicenda. Io avrei parlato male dello sceneggiato, dicendo che fa veramente schifo, e lui avrebbe parlato male dei miei romanzi, definendoli illeggibili”.

Dietro la battuta, però, la soddisfazione per un’esperienza nuova e particolarmente significativa. “Per quanto mi riguarda è stata una bellissima esperienza. Mi ci sono avvicinato con curiosità e, sembra banale dirlo, ma è filato tutto estremamente liscio”, ha raccontato Vitali, ricordando il lavoro con gli sceneggiatori e il confronto con un linguaggio narrativo diverso da quello letterario.

“La prima cosa che ho imparato è la profonda differenza che intercorre tra la scrittura puramente narrativa e quella per il cinema o la televisione, che ha altre regole, altri ritmi e altre necessità”. Ma l’emozione più grande è arrivata sul set, quando lo scrittore ha incontrato gli attori chiamati a interpretare i suoi personaggi. “Non avevo mai immaginato troppo, neppure fisicamente, i protagonisti delle mie storie. Me li sono visti finalmente in carne e ossa. Lasciavano la pagina scritta per diventare persone vere”, ha spiegato.

E non è mancata un’altra battuta, questa volta rivolta ad Antonio Folletto: “Quando l’ho visto nei panni del maresciallo Maccadò, mi sono innamorato. Platonicamente, naturalmente”. Parole accolte con il sorriso dal pubblico, che hanno restituito anche la soddisfazione personale di Vitali nel vedere il proprio universo letterario raggiungere una nuova dimensione.

Trasformare quattro romanzi in una serie televisiva ha richiesto un lavoro di adattamento che, pur rispettando le atmosfere originali, ha dovuto confrontarsi con le esigenze del racconto audiovisivo. A spiegarlo è stato Marco Pontecorvo, regista della fiction, che ha sottolineato il clima di collaborazione instaurato con Vitali. “Lo spazio della lettura è uno spazio personale, quello della televisione è diverso, entra nelle case e arriva un po’ dappertutto. Sono due linguaggi differenti, che possono assolutamente convivere”, ha osservato.

Per Pontecorvo, l’obiettivo principale è stato conservare l’identità dell’universo narrativo creato dallo scrittore, anche attraverso le necessarie modifiche richieste dalla trasposizione televisiva. “Quello che abbiamo tentato di fare fin dal principio è mantenere lo spirito che Andrea ha dato al suo mondo. Abbiamo cercato di farlo in tutte le maniere, pur avendo in mano un altro mezzo di comunicazione”. Il regista ha quindi ricordato la disponibilità dello scrittore ad accogliere le trasformazioni necessarie: “C’è stata una grandissima apertura e comprensione da parte di Andrea, proprio perché si trattava di un altro mezzo di comunicazione. Questo ha reso il percorso più facile”.

Pontecorvo ha infine espresso l’auspicio che il pubblico possa apprezzare la serie e che il successo della prima stagione permetta di continuare a esplorare l’universo letterario di Vitali, portando sullo schermo altre sue storie.

Particolarmente emozionata anche Giulia D’Aloia, protagonista femminile della fiction nel ruolo di Maristella, moglie del maresciallo Ernesto Maccadò. “Sono molto emozionata perché questa è la terra che ha dato vita a tutti i meravigliosi racconti di Andrea che stiamo per raccontare”, ha confidato al pubblico, prima della proiezione. D’Aloia ha poi introdotto brevemente il proprio personaggio, una giovane donna calabrese che accompagna il marito nel trasferimento al Nord. “Interpreto Maristella, la moglie del maresciallo Maccadò, una giovane donna calabrese che lo segue nel suo trasferimento dalla Calabria. Abbiamo fatto un lavoro importante anche sulla lingua e sull’accento calabrese, come vedrete”.

A fare gli onori di casa il sindaco Antonio Rusconi, che ha rivolto a Vitali un ringraziamento a nome del paese. L’incontro è stato preceduto dalla proiezione del video “I luoghi sono reali”, realizzato da Carlo Borlenghi, celebre fotografo bellanese scomparso lo scorso agosto, e accompagnato dalla voce narrante dello scrittore. Un omaggio particolarmente significativo a un artista che, dopo aver raccontato per oltre quarant’anni le più importanti competizioni veliche internazionali, non aveva mai smesso di rivolgere il proprio obiettivo verso Bellano, il suo lago e la sua gente. Un racconto per immagini dedicato alla bellezza del territorio e alle trasformazioni che hanno interessato Bellano negli ultimi anni. “Bellano è un luogo reale, un paese vero, genuino, fatto di vicoli, di lago, di montagna e di storie quotidiane che, grazie alla penna di Andrea, è riuscito a trasformarsi in un vero e proprio luogo letterario amato da migliaia di lettori”, ha sottolineato Rusconi.

Il sindaco ha quindi ricordato il legame profondo tra lo scrittore e la sua comunità, fatta di persone, caratteri e situazioni che alimentano da sempre la sua narrativa. “Il mio grazie va anche a tutti i bellanesi, perché siete la linfa vitale, siete i volti, i caratteri e l’umanità da cui Andrea trae continuamente spunto per dare vita ai suoi personaggi”. Per Rusconi, la fiction rappresenta un risultato di grande valore, capace di proiettare ulteriormente il nome di Bellano oltre i confini del territorio.

“Oggi siamo qui pieni di fierezza e orgoglio per celebrare un traguardo straordinario. Vedere i romanzi di Andrea prendere vita in una grande fiction Rai è un successo enorme e un riconoscimento che non è da tutti, che premia il suo talento”.

Il primo cittadino ha quindi rivolto un ringraziamento personale allo scrittore, già insignito del titolo di cittadino benemerito. “Andrea è il miglior testimonial che Bellano potesse desiderare, capace di portare il nome, ma anche l’anima del nostro paese, in tutta Italia e adesso anche all’estero. Grazie per quello che fai, per come ci racconti e per l’orgoglio che ci regali oggi”.

Regione Lombardia, 600 mila euro per sostenere la fiction

Il valore culturale e promozionale della produzione è stato sottolineato anche dai rappresentanti di Regione Lombardia, che ha sostenuto la realizzazione della serie attraverso il bando “Lombardia per il cinema”.

Il contributo regionale complessivo ammonta a 600 mila euro per le due stagioni, con due finanziamenti da 300mila euro ciascuno assegnati nell’ambito delle prime due edizioni del bando.

Alla presentazione è intervenuto il sottosegretario regionale Mauro Piazza, che ha evidenziato il significato dell’iniziativa per Bellano e per il percorso di valorizzazione intrapreso negli ultimi anni. “Questo paese ha saputo reinventarsi e trasformarsi profondamente. La bellezza che abbiamo visto nelle immagini è reale, così come sono reali le storie e i luoghi che la raccontano”, ha osservato. Secondo Piazza, l’arrivo della fiction rappresenta un ulteriore riconoscimento per il lavoro svolto dal territorio. “Oggi mettiamo un po’ la ciliegina sulla torta. Questa serie televisiva offre un’ulteriore vetrina che conferma quanto di buono è stato fatto e rappresenta un motivo di orgoglio anche per Regione Lombardia”.

A raggiungere successivamente il Cinema di Bellano è stata anche Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura, che ha ribadito l’importanza degli investimenti nell’audiovisivo. “Per noi è un orgoglio aver sostenuto questa bellissima storia che racconta la nostra identità e la nostra Lombardia”, ha dichiarato. Caruso ha quindi sottolineato come il cinema e la televisione possano rappresentare strumenti importanti per la promozione del territorio. “Regione Lombardia ha voluto investire particolarmente sull’audiovisivo e su tutta la filiera, perché crediamo che sia una leva strategica per la valorizzazione e la promozione del nostro patrimonio culturale”.

L’assessore si è inoltre complimentata con la produzione per essere riuscita a ottenere il sostegno regionale in entrambe le edizioni del bando. “Siete stati talmente bravi, virtuosi e capaci di raccontare la nostra regione che siete stati finanziati addirittura due volte. Complimenti davvero, soprattutto ad Andrea, da cui è iniziato tutto”.

Quattro romanzi diventano una fiction: la storia del maresciallo Maccadò

“Una Finestra Vista Lago” è tratta da quattro romanzi di Andrea Vitali pubblicati da Garzanti: “Nome d’arte Doris Brilli”, “Certe fortune”, “Un uomo in mutande” e “La signorina Tecla Manzi”.

La serie è ambientata negli anni Trenta a Bellamo, un immaginario paese sulle rive del lago di Como che richiama le atmosfere e i personaggi della Bellano raccontata dallo scrittore. Al centro delle vicende c’è Ernesto Maccadò, giovane maresciallo dei Carabinieri originario della Calabria, interpretato da Antonio Folletto. Arrivato al Nord insieme alla moglie Maristella, interpretata da Giulia D’Aloia, deve assumere il comando della stazione locale e trovare il proprio posto in una comunità profondamente legata alle tradizioni, diffidente nei confronti degli estranei e attraversata da pregiudizi.

Ad accompagnarlo nella scoperta del paese è il brigadiere Letterio Misfatti, interpretato da Domenico Centamore, profondo conoscitore dei segreti e delle abitudini degli abitanti. Tra indagini insolite, situazioni grottesche e personaggi eccentrici, il maresciallo dovrà imparare a conoscere una realtà molto diversa da quella dalla quale proviene, confrontandosi con le difficoltà dell’integrazione e con le contraddizioni della vita di provincia.

Nel racconto trova spazio anche la vicenda del piccolo Vinicio, un orfano alla ricerca di una famiglia, la cui storia si intreccia con quella dei protagonisti. La fiction mantiene così alcuni degli elementi più riconoscibili della narrativa di Vitali: l’ironia, i piccoli misteri quotidiani, le relazioni tra gli abitanti e quella capacità di raccontare attraverso vicende apparentemente semplici i caratteri e le debolezze di un’intera comunità.

Un cast ricco di volti noti e il lago di Como protagonista

Accanto ad Antonio Folletto e Giulia D’Aloia, la serie può contare su un cast che comprende numerosi interpreti conosciuti dal pubblico televisivo e cinematografico. Tra questi Domenico Centamore, nei panni del brigadiere Letterio Misfatti, Claudia Potenza, che interpreta Agata Misfatti, Vincenzo Nemolato nel ruolo di Tartina e Dario Vergassola in quello di Fiorentino Crispini.

Completano il cast Antonio Catania, interprete del podestà Mongatti, Paola Minaccioni nei panni di suor Anastasia, Gianmarco Vettori nel ruolo di Cagaia, Beniamino Marcone in quello di Fracacci e Adalgisa Manfrida, interprete di Limetta.

La produzione ha coinvolto anche il territorio lariano, con 15 giornate di riprese svolte tra il 17 febbraio e il 5 marzo 2025, sulle 88 complessive. Le riprese lombarde hanno interessato Como, Cernobbio, Brienno, Torno e Carate Urio, sfruttando scorci del lago, edifici storici e piazze capaci di ricreare le atmosfere degli anni Trenta.

Tra le location figura anche Villa Pizzo a Cernobbio, insieme a lungolaghi, imbarcaderi e altri luoghi scelti per ricostruire l’ambientazione della storia. Il costo complessivo della produzione supera i 10,6 milioni di euro, con una spesa di circa 968 mila euro sostenuta in Lombardia.

La fiction è prodotta da Alexandra Cinematografica in coproduzione con Rai, Rai Com ed Elysia Productions, in collaborazione con Palomar – a Mediawan company. Ha inoltre ricevuto contributi dal Ministero della Cultura e da Regione Piemonte, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte.

Prima dell’arrivo su Rai 1, la produzione è stata presentata fuori concorso al Bif&st di Bari e all’Italian Global Series Festival di Rimini e Riccione.

Dal 24 novembre Bellamo entra nelle case degli italiani

La prima stagione di “Una Finestra Vista Lago” comprende otto episodi da 50 minuti, distribuiti in quattro serate, con debutto martedì 24 novembre in prima serata su Rai 1 e disponibilità anche su RaiPlay.

Un appuntamento che porta per la prima volta in una grande fiction televisiva seriale alcuni dei personaggi più amati dello scrittore bellanese, offrendo al pubblico l’occasione di entrare nel suo universo narrativo attraverso un linguaggio differente.

Da martedì prossimo le storie nate tra i vicoli e le rive del lago raggiungeranno milioni di spettatori. Bellano diventerà Bellamo, i personaggi immaginati da Andrea Vitali avranno finalmente un volto e una voce, ma a rimanere riconoscibile sarà soprattutto l’anima di quel piccolo mondo di provincia che lo scrittore ha saputo trasformare in letteratura. E che ora, dopo aver conquistato migliaia di lettori, si prepara a entrare nelle case degli italiani.