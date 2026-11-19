La rassegna culturale del Comune di Mandello prosegue con lo scrittore bellanese

L’assessore Doriana Pachera: “I suoi libri fanno ormai parte dell’immaginario del nostro lago”

MANDELLO DEL LARIO – La rassegna di incontri promossa dall’Amministrazione comunale di Mandello del Lario prosegue con un ospite d’eccezione: lo scrittore Andrea Vitali, che presenterà il suo ultimo romanzo, “Un piede nella fossa”, con uno spazio dedicato anche alla sua ultima pubblicazione, “Parola di perpetua”.

Al centro della serata ci sarà la nuova storia ambientata a Bellano, nell’autunno del 1931. La consueta tranquillità dell’ospedale Umberto I viene sconvolta dalla richiesta tanto assurda quanto irremovibile di Mentore Carcolati. In procinto di sottoporsi a un urgente intervento di amputazione, l’uomo si rifiuta di essere operato finché non gli sarà garantita una sepoltura in terra consacrata per la parte del corpo destinata a essere amputata.

Una pretesa che scatena il caos e coinvolge diversi personaggi: il primario Bombazza, suor Anastasia, il becchino Adelio e il maresciallo Maccadò, ciascuno alle prese con la singolare vicenda.

Nato a Bellano nel 1956, Vitali ha frequentato il liceo Manzoni e successivamente la facoltà di Medicina, mettendo da parte l’aspirazione iniziale di diventare giornalista. Ha lavorato per 25 anni come medico nel suo paese, prima di lasciare la professione nel 2008 per dedicarsi alla scrittura. Il suo primo romanzo, Il procuratore, è stato pubblicato nel 1988.

A condurre l’incontro sarà il dottor Alvaro Vaccarella, lecchese, medico cardiologo, giornalista e scrittore. Dal 2003 al 2005 ha diretto il bimestrale di informazione scientifica “Cardiology Science” e attualmente collabora con il quotidiano “La Provincia di Lecco”. Tra le sue pubblicazioni figurano L’ago, la siringa e il fiore del susino – Medici, medicine e sanità nella Cina di ieri e di oggi (2012), il romanzo La crociata dei seniores (2019) e Il Convivio del benessere. Curiosità scientifiche per un’alimentazione ricca di salute (2021).

L’iniziativa è stata sottolineata anche dall’assessore alla Cultura Doriana Pachera, che ha espresso la soddisfazione dell’Amministrazione per la presenza dello scrittore: “Avere Andrea Vitali a Mandello è sempre un piacere. I suoi libri fanno ormai parte dell’immaginario del nostro lago e portarlo nella nostra rassegna, proprio a ridosso dell’uscita della serie su Rai 1, è un modo semplice per offrire una serata piacevole e di qualità a tutti gli appassionati di lettura”.