Venerdì 20 novembre alle 21 il comico sarà al Teatro Cenacolo Francescano

Uno spettacolo dedicato alle avventure della paternità

LECCO – La comicità incontra la solidarietà a Lecco con Angelo Pisani, atteso sul palco del Teatro Cenacolo Francescano venerdì 20 novembre, alle 21, con lo spettacolo “Habemus Papà!”. L’appuntamento fa parte del calendario ufficiale della 35ª Maratona Eventi Città di Lecco, iniziativa a sostegno della Fondazione Telethon e della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Lo spettacolo, scritto a quattro mani da Angelo Pisani e Luciano Federico e diretto dallo stesso Pisani, racconta con ironia e leggerezza l’avventura della paternità. Dalla nascita di una figlia fino all’adolescenza, il comico accompagna il pubblico attraverso le tante sfide quotidiane di un padre moderno: i primi pannolini, l’ingresso a scuola, le attività extrascolastiche, le feste, le dinamiche familiari e i primi amori.

Una storia fatta di situazioni familiari e momenti di vita quotidiana, riletti attraverso la comicità e lo sguardo di un genitore alle prese con la crescita della propria figlia.

La serata è proposta da NonSoloTurismo APS nell’ambito del 2° Festival della Comicità Città di Lecco e unisce l’intrattenimento al sostegno della ricerca scientifica. L’iniziativa contribuirà infatti alla raccolta fondi che da anni coinvolge il territorio lecchese a favore di Telethon e dei progetti dedicati alle malattie genetiche rare.

L’appuntamento è per venerdì 20 novembre alle 21 al Teatro Cenacolo Francescano, in piazzale dei Cappuccini 3. I biglietti sono disponibili sul sito www.nonsoloturismo.net, con posti numerati e senza costi aggiuntivi per diritti di prevendita o commissioni.

Gli organizzatori ringraziano il Comune di Lecco e la Provincia di Lecco per il patrocinio e il sostegno, insieme ad Avis Comunale Lecco.